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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Мир

Минобороны России сообщило о взятии Никольского и Лидино в зоне СВО

12.10.2026, 11:59
Российские военнослужащие заняли населенный пункт Никольское в Запорожской области и Лидино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Лидино перешло под контроль вооруженных сил РФ при наступательных действиях группировки войск «Центр», Никольское — при наступательных действиях группировки войск «Восток».
Накануне Минобороны отчитывалось о взятии четырех населенных пунктов: Новотроицкого и Покровского в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области.
Донбасс
ДНР
Минобороны
Запорожская область