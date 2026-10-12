Минобороны России сообщило о взятии Никольского и Лидино в зоне СВО
12.10.2026, 11:59
Российские военнослужащие заняли населенный пункт Никольское в Запорожской области и Лидино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Лидино перешло под контроль вооруженных сил РФ при наступательных действиях группировки войск «Центр», Никольское — при наступательных действиях группировки войск «Восток».
Накануне Минобороны отчитывалось о взятии четырех населенных пунктов: Новотроицкого и Покровского в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области.