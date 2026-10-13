Энергокомпания заявила о 30 погибших и 86 раненых сотрудниках в новых регионах
13.10.2026, 18:21
В Новороссии и Донбассе с начала СВО погибли 30 сотрудников энергетических предприятий и еще 86 работников получили ранения во время ремонтных работ на энергосетях. Об этом заявили в пресс-службе АО «Юго-Западная ЭСК».
По словам специалистов, недавно беспилотник ВСУ атаковал в ЛНР автомобиль, в котором электромонтер по обслуживанию подстанций Первомайского РЭС филиала энергокомпании перемещалась от одного энергообъекта к другому. Пострадавшая получила множественные осколочные ранения.
«На специалистов, обеспечивающих всех светом и теплом, врагом открыта настоящая охота. С начала боевых действий во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 30 сотрудников энергопредприятий, которые сегодня являются филиалами АО "Юго-Западная ЭСК", еще 86 получили ранения»,— уточнили в пресс-службе энергокомпании.