Школьники Херсонской области начнут учебный год в смешанном режиме

В школах Херсонской области с 1 сентября организуют учебный процесс в смешанном режиме: в очной и заочной формах. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

«Из-за оперативной обстановки заранее готовим разные форматы обучения. Там, где возникнут сложности с подвозом, питанием или очными занятиями, школы смогут временно перейти на смешанный режим»,— написал губернатор в своих соцсетях.

По его словам, на данный момент уже более 150 школ, детских садов и техникумов в регионе прошли проверку на соответствие нормам безопасности и организации учебного процесса.

Для подготовки школ к отопительному сезону, добавил губернатор, требуется 3,6 тыс. тонн угля и генераторы. До 1 сентября в учреждения должны поступить учебники обществознания для 9–10-х классов и 7 тыс. экземпляров по истории Донбасса и Новороссии для 5–7-х классов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе дистанционного обучения не будет из-за невозможности его чисто технически организовать в связи с отключениями электроэнергии.

Александр Дремлюгин, Симферополь