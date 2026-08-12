Школьники Херсонской области начнут учебный год в смешанном режиме
В школах Херсонской области с 1 сентября организуют учебный процесс в смешанном режиме: в очной и заочной формах. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
«Из-за оперативной обстановки заранее готовим разные форматы обучения. Там, где возникнут сложности с подвозом, питанием или очными занятиями, школы смогут временно перейти на смешанный режим»,— написал губернатор в своих соцсетях.
По его словам, на данный момент уже более 150 школ, детских садов и техникумов в регионе прошли проверку на соответствие нормам безопасности и организации учебного процесса.
Для подготовки школ к отопительному сезону, добавил губернатор, требуется 3,6 тыс. тонн угля и генераторы. До 1 сентября в учреждения должны поступить учебники обществознания для 9–10-х классов и 7 тыс. экземпляров по истории Донбасса и Новороссии для 5–7-х классов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе дистанционного обучения не будет из-за невозможности его чисто технически организовать в связи с отключениями электроэнергии.
Власти Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) в июле 2026 года для ускорения решения вопросов, связанных с работой объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.
С 1 сентября 2026 года в российских школах, включая Херсонскую область, увеличат долю начальной военной подготовки в программе «Основы безопасности и защиты Родины» с 20% до 50%. С того же времени начнут преподавать по новым учебникам обществознания для 9–10-х классов и учебнику «История Донбасса и Новороссии» для 5–7-х классов.
Ранее, в мае 2026 года, начался суд над бывшим заместителем главы Краснодарского края Александром Нестеренко по обвинению в превышении полномочий при ремонте школ в Херсонской области, где, по версии следствия, были приняты работы с серьезными недоделками, включая проблемы с отоплением и канализацией.