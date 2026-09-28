Часть Херсонской области осталась без света после атаки ВСУ

Ночные атаки ВСУ обесточили более двух сотен населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Из-за террористических ударов противника в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас без электроснабжения остаются 213 населенных пунктов»,— уточнил господин Сальдо.

Под отключение попали Генический, Голопристанский, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский городской, Новотроицкий и Чаплинский округа.

Ранее, по информации местных властей, вся область осталась временно обесточенной из-за технологического нарушения в энергосистеме.

Александр Дремлюгин, Симферополь