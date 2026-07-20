Балицкий пригласил Путина в Бердянск

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий пригласил президента России Владимира Путина посетить Бердянск в следующем году, когда будет отмечаться 200-летие города. К этому моменту там планируют построить новый туристический кластер, рассказал глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мирная жизнь продолжается, и мы планируем отмечать 200-летие города Бердянска в следующем году, куда и вас, конечно же, приглашаем, если обстановка позволит»,— сказал господин Балицкий на встрече с президентом (цитата по сайту Кремля).

Оценивая ситуацию в Энергодаре, Евгений Балицкий назвал обстановку сложной, но «абсолютно контролируемой». Также он заявил, что трасса Р-280 «Новороссия», «которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем».