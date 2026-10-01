Путин: под контролем Украины остается 11% территории ДНР
Под контролем ВСУ остается около 11% территории ДНР, заявил президент России Владимир Путин. Украина и Европа считают, что ВСУ смогут удерживать эти территории еще полтора-два года. Однако Россия займет их раньше, уверен российский президент.
«Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, я хочу обратить внимание. Вопрос. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».
По словам Владимира Путина, темпы движения российских войск нарастают. За сентябрь под контроль России перешло 1301 кв. км. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущий месяц, подчеркнул он.
Оценка в 11% территории Донецкой народной народной республики, остающейся под контролем Украины, является продолжением ранее озвученных данных о сокращении этой доли. Так, в марте 2025 года президент Владимир Путин заявлял, что под контролем Украины находится менее 30% территории ДНР, а к марту 2026 года эта цифра, по его словам, снизилась до 15–17%.
Заявление об ускорении темпов продвижения российских войск подкрепляется данными о ежемесячных приростах контролируемой территории. Например, в августе 2026 года под контроль российских сил перешло 270 квадратных километров территории ДНР. Это позволяет оценить заявленный в новости прирост за сентябрь как значительное увеличение.