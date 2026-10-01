Под контролем ВСУ остается около 11% территории ДНР, заявил президент России Владимир Путин. Украина и Европа считают, что ВСУ смогут удерживать эти территории еще полтора-два года. Однако Россия займет их раньше, уверен российский президент.

«Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, я хочу обратить внимание. Вопрос. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».

По словам Владимира Путина, темпы движения российских войск нарастают. За сентябрь под контроль России перешло 1301 кв. км. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущий месяц, подчеркнул он.