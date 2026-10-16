Герасимов доложил об установлении контроля над Добропольем в ДНР
Группировка войск «Центр» вооруженных сил России взяла под контроль город Доброполье в ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на совещании с участием президента Владимира Путина.
С 1 сентября под контроль вооруженных сил России перешло 92 населенных пункта и более 1,8 тыс. кв. км территорий в зоне специальной военной операции, заявил Валерий Герасимов. По его словам, основные усилия российских войск сосредоточены на установлении полного контроля над Донбассом. С начала сентября российская армия взяла 23 населенных пункта и около 500 кв. км территорий в ДНР, уточнил начальник Генштаба.
«Постоянно проводится работа по совершенствованию противовоздушной обороны, усиливаются рубежи противовоздушной обороны и прикрытия важнейших объектов, оперативно внедряются новые эффективные средства обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет»,— добавил Валерий Герасимов.