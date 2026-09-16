Путин: жители Донбасса и Новороссии впервые проголосуют на выборах в Госдуму
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые будут выбирать депутатов Государственной думы, заявил президент России Владимир Путин. Выборы в Госдуму IX созыва состоятся с 18 по 20 сентября.
«Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне»,— сказал Владимир Путин в обращении.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2022 году. Предыдущие выборы в Госдуму прошли в сентябре 2021-го.
На предстоящих выборах будут избраны 450 депутатов. Из них 225 — по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам. В некоторых регионах пройдут выборы губернаторов и депутатов заксобраний.
Произошла ошибка загрузки карты итогов выборов.
Отфильтровать по уровню выборов
Данные по всей странеК данным по всей стране
Явка: 0%
Число избирателей: 0 чел.
Госдума, по партспискам:
Госдума, по партспискам:
Госдума, одномандатники:
Глава региона:
Выборы депутатов
Выборы депутатов
Представительство новых регионов будет складываться из двух частей. От ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предусмотрено семь одномандатных мандатов, причем голосовать за кандидата можно только в пределах соответствующего округа, тогда как федеральный партийный список доступен избирателям по всей России. Число мандатов, полученных по партийным спискам от Донбасса и Новороссии, заранее не закреплено: оно будет зависеть от явки и результата «Единой России».
Порядок голосования в этих регионах будет отличаться из-за военного положения. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в течение всех трех дней предусмотрены выездное голосование и голосование на придомовых территориях, а в Херсонской области досрочно проголосовать можно на 128 из 175 участков; сведения о границах участков, местах работы комиссий и их членах будут скрыты.