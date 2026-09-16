Путин: жители Донбасса и Новороссии впервые проголосуют на выборах в Госдуму

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые будут выбирать депутатов Государственной думы, заявил президент России Владимир Путин. Выборы в Госдуму IX созыва состоятся с 18 по 20 сентября.

«Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне»,— сказал Владимир Путин в обращении.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2022 году. Предыдущие выборы в Госдуму прошли в сентябре 2021-го.

На предстоящих выборах будут избраны 450 депутатов. Из них 225 — по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам. В некоторых регионах пройдут выборы губернаторов и депутатов заксобраний.