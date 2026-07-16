Три сотрудника скорой помощи пострадали в ДНР при атаке беспилотника

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по гражданским и экстренным службам в Горловке, ДНР, не единичны. Ранее, 12 августа 2025 года, в Горловке уже погибли два сотрудника скорой помощи, еще двое, фельдшер и водитель, находились в тяжелом состоянии после подобной атаки. Повреждения тогда также получил автомобиль скорой помощи.

В других случаях атаки БПЛА затронули и сотрудников МЧС в Горловке. Например, 13 мая 2024 года, беспилотник атаковал пожарную машину, ехавшую на тушение возгорания, в результате чего пострадали четверо сотрудников МЧС и была повреждена пожарная автоцистерна. 12 ноября 2025 года четверо сотрудников МЧС России получили ранения в Горловке при ударе беспилотника-камикадзе, который целенаправленно атаковал технику ведомства, пробив осколками крышу пожарной автоцистерны. В этих случаях сотрудники МЧС получали акубаротравмы или контузии.