Инвесторы сконцентрировались

«Импэкс-Дон» управляет шахтами «Комсомолец Донбасса» и «Прогресс», полученными в аренду в 2024 году. Как сказано на сайте компании, на долю этих предприятий приходится около половины угля, добываемого в ДНР. В конце сентября «Импэкс-Дон» сообщала, что с начала 2026 года добыла 2 млн тонн угля. Выручка компании в 2025 году снизилась на 6%, до 8,75 млрд руб., чистый убыток составил 317,72 млн руб. В отчетности за 2025 год результат объясняется убытком в 1,85 млрд руб. от аренды в 2024–2025 годах шахт «Заря» и им. Л. И. Лутугина из-за низкой эффективности отрабатываемых запасов, критического состояния фондов и угроз для безопасности работ, а также низким спросом и ценой на уголь, ограниченным экспортом, промышленной инфляцией и дефицитом кадров.