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Инвесторы сконцентрировались

Угольные фабрики в Донбассе сменили собственников

14.10.2026, 07:00
Угольные предприятия в Донбассе, которые связывали со структурами Александра Януковича, сына экс-президента Украины Виктора Януковича, сменили владельцев. Фабрика «Калининская» мощностью 1,5 млн тонн угля перешла компании «Импэкс-Дон», которая управляет двумя крупными шахтами в ДНР. Производимый на «Калининской» концентрат может быть рентабелен, несмотря на высокую себестоимость добычи в регионе, считают аналитики.

Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Компания «Импэкс-Дон», занимающаяся добычей угля в Донбассе, стала владельцем центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) «Калининская» в Горловке. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 2 октября. Проектная мощность фабрики — 1,5 млн тонн коксующегося угля марки К в год. Доля «Импэкс-Дон» находится в залоге у прежнего собственника ЦОФ «Калининская» ООО «Энергоресурс», следует из ЕГРЮЛ.

В 2023–2026 годах ЦОФ «Калининская» принадлежала ООО ДРФЦ, которое сменило название на «Финанс Инвест Лимитед», а затем — на «Финанс Инвест». Сейчас эта компания ликвидируется. Украинские СМИ связывали ДРФЦ с Александром Януковичем, сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича, структуры которого в том числе экспортировали уголь из Донбасса. В конце 2013 года украинский Forbes оценивал состояние Александра Януковича в $510 млн.

Владельцы сменились и у других донбасских угольных компаний, которые СМИ связывали с Александром Януковичем,— групповой обогатительной фабрики (ГОФ) «Красная Звезда» и ЦОФ «Узловская». ГОФ «Красная Звезда» в мае консолидировал Дмитрий Грызлов, который входил в совет директоров АО «Ростовский порт». Бенефициары последнего — Олег, Виктор и Виктория Грызловы, акционеры АО «Империал», которое владело «Импэкс-Дон» до января 2026 года, следует из отчетности «Ростовского порта» и ЕГРЮЛ. Контроль в ЦОФ «Узловская» в сентябре через крымское ООО «Вандерлэнд» получил Андрей Алчиев. “Ъ” направил вопросы в «Импэкс-Дон» и «Ростовский порт».

«Импэкс-Дон» управляет шахтами «Комсомолец Донбасса» и «Прогресс», полученными в аренду в 2024 году. Как сказано на сайте компании, на долю этих предприятий приходится около половины угля, добываемого в ДНР. В конце сентября «Импэкс-Дон» сообщала, что с начала 2026 года добыла 2 млн тонн угля. Выручка компании в 2025 году снизилась на 6%, до 8,75 млрд руб., чистый убыток составил 317,72 млн руб. В отчетности за 2025 год результат объясняется убытком в 1,85 млрд руб. от аренды в 2024–2025 годах шахт «Заря» и им. Л. И. Лутугина из-за низкой эффективности отрабатываемых запасов, критического состояния фондов и угроз для безопасности работ, а также низким спросом и ценой на уголь, ограниченным экспортом, промышленной инфляцией и дефицитом кадров.

В утвержденной в сентябре правительством программе развития угольной промышленности до 2050 года говорится, что добыча угля в ДНР и ЛНР сегодня нерентабельна. К причинам в документе относятся в том числе сложные горно-геологические условия, отток и дефицит кадров, отсутствие устойчивых рынков сбыта и нерациональные технологии обогащения угля. В программе отмечается, что состояние угольных предприятий ДНР и ЛНР не в полной мере отвечает требованиям РФ в сфере промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Как следствие, говорится в программе, добыча угля в двух регионах за последний год сократилась до менее 10 млн тонн — около 2% от общероссийского показателя.
Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что на «Калининской» выпускали концентрат, относящийся к ценным углям коксовой группы. Сегодня эта марка у производителей Кузбасса стоит около 9,5 тыс. руб. за тонну (FCA), то есть потребителям на севере, в Центральной России и на Урале такой уголь обходится в 11,5–12 тыс. руб. за тонну. Это, продолжает эксперт, делает концентрат «Калининской» конкурентоспособным на внутреннем рынке. По словам Максима Шапошникова, в портах Балтики такой уголь может стоить $145–150 за тонну и будет вполне востребован и рентабелен на внешнем рынке даже с учетом повышенной себестоимости добычи в Донбассе и неполной загрузки предприятий.

Газета «Коммерсантъ» №190

от 14.10.2026, стр. 7
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Рынок угля
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Авторы

  • Анатолий Костырев
    Анатолий Костырев
    заведующий отделом