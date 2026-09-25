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Число раненых при ударах ВСУ по рынкам Горловки выросло до 10

До десяти человек выросло число получивших ранения при атаках ВСУ на рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки в ДНР. В числе пострадавших — один подросток. Об этом «РИА Новости» сообщили в оперативных службах.

Мэр города Иван Приходько предупреждал о повышенной беспилотной опасности утром 25 сентября, около 15:28 мск он сообщил об атаках на рынки. Изначально ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал о пяти пострадавших. Две женщины погибли, сообщал господин Приходько.

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