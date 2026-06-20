Два человека погибли в ЛНР при взрыве сброшенного на трассу взрывного устройства

Два человека погибли в ЛНР при подрыве сброшенного на трассу взрывного устройства. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его... Два человека погибли», — написал чиновник в Telegram.

Он отметил, что ЧП произошло на одном из оживленных участков дороги, ведущей в Ростовскую область. «В выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых», — отметил господин Пасечник.

«На трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский", между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение автотранспорта», — добавил глава региона.