Два человека погибли в ЛНР при взрыве сброшенного на трассу взрывного устройства
Два человека погибли в ЛНР при подрыве сброшенного на трассу взрывного устройства. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его... Два человека погибли», — написал чиновник в Telegram.
Он отметил, что ЧП произошло на одном из оживленных участков дороги, ведущей в Ростовскую область. «В выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых», — отметил господин Пасечник.
«На трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский", между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение автотранспорта», — добавил глава региона.
Взрывы неустановленных устройств и атаки дронов, приводящие к жертвам среди мирного населения, а также ранениям, регулярно происходят на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о похожих инцидентах, в том числе о подрыве автобуса на мине, где погибли пять человек, и атаках беспилотников, повлекших гибель и ранения сотрудников водоканала и МЧС, а также жителей Старобельска и Лисичанска. В отдельных случаях к жертвам приводят обстрелы населенных пунктов.
Эти происшествия неоднократно приводили к человеческим жертвам, включая детей и сотрудников экстренных служб. В конце 2024 года семь подростков пострадали в Лисичанске от минно-взрывных травм. В случае с пекарней в Лисичанске, куда был нанесен удар, погибло 28 человек, среди которых была беременная женщина и пятилетний ребенок, а военная комендатура ЛНР заявила, что под завалами могли находиться до 40 человек. В ЛНР активно ведутся работы по разминированию территории, которые, по оценкам помощника главы МВД ЛНР, могут занять несколько лет.