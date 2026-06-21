Донецкие трубы взяли под защиту

Как стало известно “Ъ”, защита добивается переквалификации обвинения фигуранту уголовного дела о хищении более 500 млн руб. у Минобороны при выполнении госконтракта по строительству водовода из Ростова-на-Дону в Донецк. Адвокаты настаивают, что в действиях замгендиректора ООО «ПП "Интерарм"» Вилена Даллари не было умысла, поэтому мошенничество ему в вину вменили незаконно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представители Вилена Даллари с жалобой на действия сотрудников Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР) обратились к главному военному прокурору Валерию Петрову. Следствие инкриминирует предпринимателю особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме него по делу проходят руководитель ООО «ПП "Интерарм"» Владимир Куранов, бывший главный инженер компании «Строительное управление по Южному военному округу» — филиала Военно-строительной компании (ВСК) — Николай Лаптев, а также сотрудники ООО НЭСТ. Всех их обвиняют в махинациях.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело о хищении средств Минобороны на основании оперативных материалов ФСБ было возбуждено ГВСУ СКР 7 октября 2025 года. В нем речь идет о событиях, связанных со строительством водоводной системы Дон—Донбасс.

До начала боевых действий Донбасс потреблял воду из канала, ведущего из Северского Донца, который впоследствии был перекрыт украинской стороной. В 2022 году началось возведение нового канала, который должен был соединить реку Дон и обмелевшее русло старого канала.

В июле 2025 года стало известно о серьезных проблемах с водоснабжением Донецкой народной республики, местные власти региона заявляли, что водовод Дон—Донбасс обеспечивает лишь треть региона.

По версии следствия, в рамках госконтракта на строительство этой системы ВСК заключила с ООО НЭСТ договор поставки водозаборных кранов на общую сумму 533 млн руб. НЭСТ, в свою очередь, привлекла в качестве субподрядчика ООО «ПП "Интерарм"», которым руководили Владимир Куранов и Вилен Даллари. При этом НЭСТ оставила себе около 100 млн руб. за посреднические услуги. Как утверждают в ГВСУ СКР, Владимир Куранов, Вилен Даллари и третий фигурант Денис Смирнов искусственно завысили стоимость работ и сэкономили на качестве металла, используемого для производства кранов, поставив продукцию, не соответствующую техническим условиям контракта. После монтажа оборудования на объекте были выявлены многочисленные дефекты, на участке порядка 300 м появились прорывы и протечки. По версии следствия, это случилось как раз из-за того, что подрядчики сэкономили на материале кранов. Ущерб оценен следствием в полную стоимость контракта — 533 млн руб. На этапе предварительного следствия никто из фигурантов вину не признал.

У представителей Вилена Даллари своя версия событий. Они не отрицают, что фигурант вносил недостоверные сведения в паспорта продукции и подписывал документы за начальника отдела технического контроля, однако настаивают на отсутствии корыстного умысла — обязательного признака хищения. По версии адвокатов, Вилен Даллари действовал исключительно по указанию генерального директора Владимира Куранова, не будучи осведомленным о преступных планах соучастников и «не имея личной заинтересованности в завладении бюджетными средствами».

По словам защитников предпринимателя, Владимир Куранов угрожал уволить Вилена Даллари или лишить его зарплаты, если тот откажется подписывать документы. Необходимость их подписания он также обосновал государственной необходимостью.

Оснований же не подписывать документы у фигуранта не было. Во-первых, на производственной базе в Калужской области, которой он заведовал, испытательное оборудование находилось в неисправном состоянии, о чем знали все сотрудники, поэтому провести приемо-сдаточные испытания было невозможно. К тому же это оборудование даже в исправном состоянии позволяло проверить краны только на герметичность — качество метала с помощью него оценить было невозможно.

Во-вторых, если верить защите, Владимир Куранов заверил Вилена Даллари, что вся необходимая проверка качества уже проведена в Китае. Также на поставляемой продукции имелась маркировка GGG50 по немецкому стандарту DIN 1693, обозначающая высокопрочный чугун с шаровидным графитом, что подтверждено заключением эксперта и не вызывало у Вилена Даллари сомнений в качестве изделий.

Защита настаивает, что в этой связи действия фигуранта не содержат признаков мошенничества, а должны квалифицироваться по более мягкой ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), поскольку он использовал свои управленческие функции вопреки законным интересам организации, но без корыстной цели и без умысла на хищение.

Протечки участники проекта объясняют не качеством изделий, а их неправильным монтажом и установкой. По их словам, в дальнейшем проблема была устранена.

Ефим Брянцев