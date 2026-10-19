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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Происшествия

Бастрыкин: ущерб от атаки на колледж в Старобельске оценили в 1,2 млрд рублей

При атаке ВСУ на колледж в Старобельске был причинен ущерб в размере 1,2 млрд руб., заявил «РИА Новости» глава СКР Александр Бастрыкин. По его словам, такую оценку сделали в судебно-экспертном центре ведомства после комплексных строительно-технических экспертиз.
Также в СКР считают, что два из семи БПЛА, ударивших по колледжу, работали через систему спутниковой связи Starlink.
Удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске был нанесен 22 мая. Погиб 21 человек, несколько десятков были ранены.
Атаки беспилотников
Донбасс
ГСУ СКР
Александр Бастрыкин