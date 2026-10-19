Бастрыкин: ущерб от атаки на колледж в Старобельске оценили в 1,2 млрд рублей

При атаке ВСУ на колледж в Старобельске был причинен ущерб в размере 1,2 млрд руб., заявил «РИА Новости» глава СКР Александр Бастрыкин. По его словам, такую оценку сделали в судебно-экспертном центре ведомства после комплексных строительно-технических экспертиз.