В Херсонской области на 128 избирательных участках пройдет досрочное голосование

Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы проведут на большей части избирательных участков в Херсонской области. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

По словам специалистов, досрочное голосование, которое включает голосование на дому и на придомовой территории, а также вне помещений участковых избирательных комиссий, пройдет с 1 по 17 сентября на 128 из 175 избирательных участков. Такой формат объясняют попыткой максимально обезопасить выборный процесс.

Жители Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР впервые примут участие в выборах в Госдуму. По данным ЦИК РФ, в этих регионах из-за военного положения будет проводиться досрочное голосование, а списки избирательных участков с указанием их границ, места нахождения участковых комиссий и сведений о членах избиркомов скроют.

Также в Запорожской области в целях безопасности решили сократить время работы избирательных участков и отказаться от видеонаблюдения на них.

Александр Дремлюгин, Симферополь