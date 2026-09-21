В Херсонской области повысили компенсации пострадавшим от атак ВСУ
Власти Херсонской области подняли размер компенсационных выплат для граждан, пострадавших от атак вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте администрации региона.
Теперь, по словам губернатора, семье погибшего мирного жителя полагается более 1 млн 567,5 тыс. руб.; при тяжком ранении или вреде здоровью средней тяжести — 627 тыс. руб.; при легком ранении — 313,5 тыс. руб. Ранее семье погибшего при атаке ВСУ выплачивали 1 млн руб., а людям, получившим инвалидность после ранения,— 750 тыс. руб. Получившим тяжелые ранения — 500 тыс. руб., за ранения средней тяжести — 250 тыс. руб.
«Если заявление было подано еще по прежнему указу и пока не рассмотрено, его рассмотрят по новым правилам. Срок подачи заявления — в течение года со дня ранения либо гибели близкого»,— уточнил господин Сальдо.
Увеличение числа пострадавших от атак ВСУ в Херсонской области было зафиксировано 31 мая 2026 года, когда при ударе беспилотников по Геническу их количество возросло до 11 человек. Губернатор региона Владимир Сальдо тогда сообщил, что все пострадавшие находились в состоянии средней степени тяжести. В результате этой атаки были повреждены два многоквартирных дома и шесть легковых автомобилей.
В июле 2026 года СКР возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске, указывая на пострадавших мирных граждан. В результате этих атак пять сотрудников склада пострадали в Невинномысске, 10 — в Краснодаре, и один человек погиб в Армавире.
В Чувашии, после атаки ВСУ на Чебоксары 5 мая 2026 года, правительство также установило выплаты семьям погибших в размере 1,5 млн рублей. Пострадавшим с ранениями средней степени тяжести и тяжелыми ранениями были назначены выплаты в 313 тысяч рублей и 627 тысяч рублей соответственно.