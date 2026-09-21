В Херсонской области повысили компенсации пострадавшим от атак ВСУ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение числа пострадавших от атак ВСУ в Херсонской области было зафиксировано 31 мая 2026 года, когда при ударе беспилотников по Геническу их количество возросло до 11 человек. Губернатор региона Владимир Сальдо тогда сообщил, что все пострадавшие находились в состоянии средней степени тяжести. В результате этой атаки были повреждены два многоквартирных дома и шесть легковых автомобилей.

В июле 2026 года СКР возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске, указывая на пострадавших мирных граждан. В результате этих атак пять сотрудников склада пострадали в Невинномысске, 10 — в Краснодаре, и один человек погиб в Армавире.

В Чувашии, после атаки ВСУ на Чебоксары 5 мая 2026 года, правительство также установило выплаты семьям погибших в размере 1,5 млн рублей. Пострадавшим с ранениями средней степени тяжести и тяжелыми ранениями были назначены выплаты в 313 тысяч рублей и 627 тысяч рублей соответственно.