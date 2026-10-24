Минэнерго России подтвердило информацию об отключениях света на юге
Часть жителей Крыма, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей остаются без электроэнергии, сообщила пресс-служба министерства энергетики России. Причиной отключений ведомство называет внешнее воздействие на объекты энергетической инфраструктуры.
В указанных регионах электроэнергию отключают по графикам. Это делается для обеспечения устойчивой работы энергосистемы и поэтапного восстановления электроснабжения.
Социально значимые объекты подключают к резервным источникам питания. «Аварийные работы будут продолжаться до полного устранения последствий происшествия. Минэнерго в штабном режиме осуществляет контроль за проведением восстановительных работ», — заверили в ведомстве.
Согласно сводке Минобороны, в ночь на 24 октября над российскими регионами силы ПВО сбили 616 беспилотников ВСУ. Главы Херсонской и Запорожской областей, ЛНР отчитывались о повреждениях гражданской инфраструктуры, в том числе энергетической. Из-за ударов блэкаут произошел в Крыму и Севастополе. Местные власти ожидают восстановления электроснабжения после 19:00.