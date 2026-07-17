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Два человека погибли при ударе БПЛА по машинам в Херсонской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины ударили по автомобилям на трассе «Новороссия» у Чонгара в Херсонской области. Погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

Пострадавший — сотрудник организации «Народный фронт "За Россию"», уточнило движение в Telegram-канале.

Атака произошла в 16:00 мск. Повреждены четыре автомобиля. Личности погибших устанавливаются, добавил господин Василенко.

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