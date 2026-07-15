Донецкие трубы протекли с умыслом

Как стало известно “Ъ”, фигурантам уголовного дела о хищении более 500 млн руб., выделенных Минобороны на госконтракт по строительству водовода из Ростова-на-Дону в Донецк, предъявили обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, обвиняемые закупили некачественное китайское оборудование. Фигуранты вину не признают и сейчас знакомятся с материалами расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Батурин / РИА Новости Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ (ГВСУ СКР) на днях предъявило обвинение в окончательной редакции гендиректору ООО «ПП "Интерарм"» Владимиру Куранову, его заместителю Вилену Даллари, а также представителю компании—подрядчика столичного ООО НЭСТ. Им вменяют в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как уже рассказывал “Ъ”, версия ГВСУ СКР заключается в том, что в рамках госконтракта на строительство водовода Дон—Донбасс Военно-строительная компания (ВСК) заключила с ООО НЭСТ договор поставки водопроводных кранов на 533 млн руб. НЭСТ привлекло субподрядчиком «Интерарм», чьи руководители Владимир Куранов и Вилен Даллари, по версии следствия, искусственно завысили стоимость работ и сэкономили на качестве металла, поставив продукцию, не соответствовавшую техническим условиям.

После монтажа на участке около 300 м появились прорывы и протечки. Ущерб был оценен в полную стоимость контракта.

Сами фигуранты настаивают на своей полной невиновности. В конце июня 2026 года представитель Вилена Даллари обратился в Главную военную прокуратуру (ГВП) с жалобой на действия сотрудников ГВСУ СКР, которые, по его мнению, неправильно квалифицировали действия подзащитного. В частности, защита Вилена Даллари не отрицает, что он вносил недостоверные данные в паспорта продукции и подписывал документы за начальника. Однако, по мнению адвокатов, в действиях Вилена Даллари отсутствовал корыстный умысел, который является обязательным признаком хищения. Вилен Даллари действовал по указанию гендиректора Владимира Куранова, утверждает адвокат, угрожавшего увольнением или лишением зарплаты за отказ. По версии защиты, провести испытания было невозможно из-за отсутствия нужного оборудования, а Владимир Куранов заверил своего подчиненного, что проверка качества уже проведена в Китае.

На продукции, отмечают защитники, имелась подтверждающая требуемое качество металла маркировка GGG50, подтвержденная экспертом. Протечки на участке защита объясняет некачественным монтажом, которым занималась другая компания, а не дефектами кранов. Защита просила действия Вилена Даллари квалифицировать по более мягкой ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), поскольку он использовал свои управленческие функции вопреки законным интересам организации, но без корыстной цели и без умысла на хищение. Отдельно адвокат в разговоре с “Ъ” отметил, что в материалах дела содержится информация о еще двух поставщиках кранов, которые также закупили товар в Китае и поставили его за сопоставимые с «Интерарм» суммы, однако не оказались под следствием.

Как сообщили источники “Ъ”, рассмотрев жалобу представителей Вилена Даллари, ГВП отказалась давать ей ход.

В надзорном ведомстве указали, что обращение адвоката о несогласии с постановлением о привлечении Вилена Даллари в качестве обвиняемого и квалификацией его действий на данном этапе расследования относится к компетенции ГВСУ СКР.

По данным “Ъ”, 15 июля Тверской райсуд столицы назначил еще одному из фигурантов этого дела — экс-гендиректору ООО «Нацсахарпром» Сергею Ломакину — четыре года колонии. Ему вменяли в вину особо крупное мошенничество. По версии следствия, Сергей Ломакин взял у одного из сотрудников НЭСТ 16 млн руб., обещая передать их в ВСК в обмен на помощь с заключением договоров поставки, однако свое обещание не выполнил, а деньги присвоил. После задержания он признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, дав показания на одного из сотрудников НЭСТ.

Ефим Брянцев