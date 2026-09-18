Военно-избирательная кампания

На выборах-2026 за депутатов Госдумы впервые проголосуют жители регионов, присоединенных к России в 2022 году: Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. К прошедшим два года назад выборам президента РФ жители новых территорий отнеслись как к событию исторической важности. Сейчас, как выяснил прибывший в Луганск корреспондент “Ъ” Степан Мельчаков, предвыборная кампания проходит в условиях постоянной борьбы с вражескими беспилотниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Железнодорожная станция «Каменская» в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область) — ближайшая к автомобильному пункту пропуска в ЛНР в поселке Изварино. У самого вокзала тебя встречают агитационные билборды двух парламентских партий, а в паре минут езды на проезжающих солидно взирает кандидат-одномандатник от третьей.

В ростовском городке примет электоральной борьбы еще больше, но местным интереснее обсудить с приезжими «целый самолет» (на самом деле БПЛА самолетного типа), рухнувший недавно где-то неподалеку. Водитель такси, небритый мужчина с характерным южнорусским говором, с горячностью тыкает пальцем в гигантские ветряки, вращающие белоснежными лопастями над черным морем свежеубранных полей: «Во-о-от такие у него и были крылья!» Правда, глядя на многометровые махины, издалека похожие на чаек, поверить ему крайне сложно.

Въезд в ЛНР, помимо неизбежной в таких случаях стелы, встречает гостей республики рядом защитных «зубов дракона», массивной надписью «Спасибо, Россия» и — чуть поодаль — серым памятником Владимиру Ленину, на который, как вспоминают местные, в 2015 году кто-то водрузил военную каску. Пересекая границу между регионами, ты словно попадаешь в другое измерение, где о страстях предвыборной гонки не напоминает практически ничего, кроме редких растяжек с датами голосования на зданиях школ и сельских администраций.

Наружной агитации в Луганске меньше, чем в городах Ростовской области. А некоторые жители признаются, что детально разобраться в политической ситуации им мешают более насущные проблемы. Самые животрепещущие среди них, по общему мнению, это беспилотная опасность, а также стабильная подача воды и электричества. Эмоциональный мужчина красочно рассказывает о последних прилетах: «Вы поезжайте в Первомайск (город в ЛНР вблизи границы с ДНР.— “Ъ”), там жужжики (беспилотники.— “Ъ”), говорят, летают днем и ночью. Людям житья нет!»

Впрочем, при выезде на междугороднюю трассу легко увидеть, как много делается в регионе для защиты от угрозы БПЛА. Эшелоны грузовиков, сопровождаемые мобильными огневыми группами, целые павильоны маскировочных сетей, опутывающие придорожные посадки, установленные на дороге блокпосты, где военные направляют в небо что-то крупнокалиберное — все это вызывает чувство защищенности даже в таких совсем небезопасных условиях.

В остальном жизнь в ЛНР выглядит вполне обычно. Вывески, мелькающие в окнах автомобиля, мало чем отличаются от тех, что можно увидеть в «мирных» регионах: салоны красоты и шиномонтажи, пивные и центры выдачи микрокредитов, кинотеатр «Русь» (в недалеком прошлом — «Украина»). Разве что знакомых названий поменьше, хотя некоторые незнакомые тоже смутно что-то напоминают — вроде магазина бытовой техники «L-Video». Из примет военного времени — выставка трофейной техники, уставившей стволы на соседний Дом молодежи.

Зато луганские дороги могут даже вызвать определенную зависть у выходцев из нестоличных регионов. Все центральные трассы находятся в блестящем состоянии, а примыкающие если и нуждаются в дальнейшей работе, то негодования точно не заслуживают. Это достижение последних двух лет, признаются жители города и горячо благодарят за это президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Столица, город-побратим Луганска, по признанию местных, делает здесь очень много. «У нас и бордюры собянинские, и асфальт, и плитка его»,— хвалятся водители.

«Московский стиль» действительно виден не только в дорогах, но и в урнах, скамейках и восстановленных площадях. Хотя и на будущее работы пока хватает. Например, недалеко от центра Луганска многоквартирный дом зияет черными дырами от попаданий снарядов, хотя не задетые ими участки выдают относительную молодость строения. По словам местного жителя, здание было сдано в эксплуатацию в 2014 году, но заселить жильцами его так и не успели.