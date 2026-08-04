В ЛНР при ударах ВСУ погибли два человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько городов и муниципалитетов Луганской народной республики (ЛНР). Погибли двое мирных жителей, еще четверо пострадали, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Лисичанске ВСУ ударили по водовозу из Татарстана во время раздачи воды жителям. Погибла 75-летняя женщина, водитель получил ранения. На автодороге между Новопсковом и Белокуракино был атакован грузовик торгового предприятия, погиб 41-летний водитель.

В Сватово при ударе по многоквартирному дому тяжелые ранения получила 88-летняя женщина. Еще один удар пришелся по комбайну в Старобельском муниципальном округе, пострадал 42-летний водитель. В Брянке атакована территория автостоянки, ранен 49-летний водитель такси. В Кременной от удара БПЛА пострадал 40-летний мужчина.

В Стаханове БПЛА повредили остекление многоквартирного дома и местного магазина. В Новоайдаре беспилотник ударил по автомобилю дорожной службы.

В предыдущий раз ЛНР подверглась атаке БПЛА 31 июля. Тогда были ранены два человека: водитель коммунального предприятия в Краснодонском районе и мирный житель в Кременском округе. 21 июля дрон ВСУ залетел в окно жилого дома в Сватово, пострадали двое детей.