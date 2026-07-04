ВСУ обстреляли детский сад в Запорожской области

Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии здание детского сада № 1 «Барвинок» в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

В момент обстрела в детском саду никого не было. Пострадавших нет. Повреждена крыша и остекление здания, уточнил губернатор.

На месте работают оперативные и аварийные службы. Специалисты оценивают ущерб. «Сделаем все необходимое для восстановления объекта в кратчайшие сроки»,— добавил Евгений Балицкий.