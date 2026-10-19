На новых территориях разрешат обменивать права на российские по упрощенной схеме

Упрощенная схема обмена водительских удостоверений действовала с 14 декабря 2022 года до 1 января 2026 года. Данная процедура была прописана в постановлении правительства. «В целях обеспечения прав проживающих (ранее проживавших) на указанных территориях граждан и их социальной адаптации и интеграции в российское правовое поле предлагается установить упрощенный порядок обмена таких водительских удостоверений»,— сказано в пояснительной записке к указу. Новый указ будет действовать до 1 января 2028 года.