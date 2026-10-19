На новых территориях разрешат обменивать права на российские по упрощенной схеме
МВД опубликовало для обсуждения на regulation.gov.ru проект президентского указа, который вводит постоянный упрощенный порядок обмена украинских водительских удостоверений на российские для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Оплачивать госпошлину и сдавать экзамены не надо — достаточно будет подать заявление, предъявить паспорт, медицинскую справку о состоянии здоровье, а также права, выданные «компетентными органами» Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей.
Упрощенная схема обмена водительских удостоверений действовала с 14 декабря 2022 года до 1 января 2026 года. Данная процедура была прописана в постановлении правительства. «В целях обеспечения прав проживающих (ранее проживавших) на указанных территориях граждан и их социальной адаптации и интеграции в российское правовое поле предлагается установить упрощенный порядок обмена таких водительских удостоверений»,— сказано в пояснительной записке к указу. Новый указ будет действовать до 1 января 2028 года.
В августе президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий на новых территориях также упрощенный порядок регистрации транспортных средств (зарегистрированных в новых регионах или на Украине до 31 декабря 2025 года) — без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины.