Песков: только Россия может управлять Донбассом
Территория Донбасса входит в состав России, никакая другая страна не может ей управлять. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации, субъектом Российской Федерации … Вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов России»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.
Так пресс-секретарь прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возможным вариантом урегулирования конфликта могло бы стать создание буферной экономической зоны в регионе под управлением третьей стороны.
В январе 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Запорожская атомная станция уже более двух лет находится под контролем Российской Федерации, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе от компромисса по Донбассу и ЗАЭС. Помощник президента России Юрий Ушаков в декабре 2025 года также отмечал, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года.
Владимир Зеленский в декабре 2025 года заявлял, что граждане Украины должны выразить мнение по вопросу вывода Вооруженных сил Украины с территории Донбасса. При этом, по словам Юрия Ушакова, видение США в рамках мирного урегулирования предполагает вывод украинских войск из Донбасса и создание демилитаризованной зоны, однако вопрос управления этой территорией Вашингтоном не решен.
В апреле 2026 года Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не устанавливала дедлайнов для Украины по выводу войск из Донбасса, но отметил, что это способствовало бы переходу к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Он также прокомментировал заявление Владимира Зеленского о якобы поставленных Россией двух месяцах на вывод ВСУ из Донбасса, уточнив, что Зеленский должен принять решение о выводе войск «уже сегодня, а лучше вчера».