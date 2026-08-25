Песков: только Россия может управлять Донбассом

Территория Донбасса входит в состав России, никакая другая страна не может ей управлять. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации, субъектом Российской Федерации … Вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов России»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Так пресс-секретарь прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возможным вариантом урегулирования конфликта могло бы стать создание буферной экономической зоны в регионе под управлением третьей стороны.