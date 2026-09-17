Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при атаке на Горловку детей

Студентка и первоклассница получили осколочные ранения шеи и конечностей при ударе БПЛА вооруженных сил Украины по Горловке в Донецкой народной республике. У мальчика — ранения конечностей. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в ДНР Таисия Чернявская.

Дети госпитализированы, уточнила Таисия Чернявская. Всего при ударе по Горловке пострадали пять человек, в том числе дети 2019, 2011 и 2009 годов рождения, сообщал глава городского округа Иван Приходько.

При атаке были повреждены домостроение, ворота, гараж и автомобиль.