Хуснуллин отметил высокие темпы строительства жилья в новых регионах России

Строительство жилья в новых регионах России набирает темп. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Очень активно набирают темп воссоединенные территории, там тоже большая такая стройка», — подчеркнул господин Хуснуллин (цитата по сайту Кремля).

Вице-премьер также отметил, что за последние 25 лет строительный комплекс страны «очень серьезно развился». В частности, это было реализовано благодаря Олимпиаде в Сочи в 2014 году и проведенному Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Города очень серьезно преобразовались, рассказал Марат Хуснуллин президенту.

В мае Марат Хуснуллин сообщил, что России необходимо 10 тыс. км скоростных дорог. Сейчас их построено около 3,7 тыс. км, добавил он.