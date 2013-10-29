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22:24
Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе
21:39
Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину
17:51
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
15:53
Песков назвал предложения об изменении Конституции личным мнением Володина
23:04
Грузия отказала в политическом убежище предполагаемому организатору убийства следователя
22:43
Акции «Газпрома» подешевели на 7,5%
22:14
Анонсирована еще одна новая версия консоли Nintendo Switch
21:20
Apple собирается производить AirPods во Вьетнаме
21:03
В Ираке убит сотрудник генконсульства Турции
20:54
Microsoft и AT&T договорились о партнерстве на $2 млрд
20:36
Украина засекретила варианты ответа на указ Путина о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
20:23
В Москве объявлен план «Перехват» для поиска неизвестного, открывшего стрельбу
20:14
Катар расследует путь ракеты к итальянским неонацистам
20:10
В Москве проходит акция за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму
20:03
В Астраханской области возбуждено 43 дела против курирующих строительство чиновников
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(обновлено: 17.07.2019)
Деятельность ЛДПР и Владимира Жириновского
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1
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Новым заместителем губернатора стал депутат от ЛДПР Владимир Сысоев
6
Депутат от ЛДПР вступил в территориальный спор
Законопроект Сергея Иванова призван блокировать все инициативы, направленные на передачу Курил Японии
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Ставропольское реготделение исключило своих парламентариев
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Владимир Жириновский попросил Дмитрия Рогозина не переманивать кадры в «Родину»
3
Депутат Госдумы Юрий Волков разошелся с ЛДПР
Партия припомнила ему голосование за пенсионную реформу и потребовала сдать мандат
3
Сергей Фургал отстраняется от ЛДПР
Хабаровский губернатор приостанавливает членство в партии
Под владимирского губернатора поправили устав
Выдвиженцу от ЛДПР придется согласовывать кадры с «Единой Россией»
9
Официальные обращения не отпускают адресату
Президента просят наложить вето на повышение пенсионного возраста
5
Хабаровский край тряхнуло новизной
Вячеслав Шпорт проигрывает выдвиженцу ЛДПР с отрывом более 40%
4
282-ю статью хотят поставить в повестку дня
ЛДПР считает ее отмену важнее пенсионной реформы
Владимир Жириновский попросил Сергея Собянина не регистрировать депутата
Михаилу Балакину преградили путь в кандидаты
«Яблоко» снимают с выборов в ярославскую облдуму
Суд отменил решение избиркома о заверении списка кандидатов
2
Экс-кандидаты в президенты поспорили на 50 бутылок водки и 100 кг клубники
Владимир Жириновский помог Павлу Грудинину со сбором ягод
В ЛДПР обнаружился «рейдерский захват»
Хакасские партийцы обвиняют друг друга
3
Партии подняли цену голоса
По итогам президентских выборов КПРФ и ЛДПР получат из бюджета по 152 рубля за избирателя
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия