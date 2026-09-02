Агитационная пауза

Участники выборов в Госдуму начали тратить деньги на телерекламу в рамках агитационной кампании, но пока не очень большие. Кроме того, даже не все парламентские партии воспользовались возможностью приобрести платное эфирное время, следует из обновленных данных Центризбиркома о движении средств на избирательных счетах. Телереклама — простой, относительно дешевый, но далеко не самый эффективный инструмент, объясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным на 26 августа, лидером по тратам на агитацию в телеэфире являются «Новые люди», вложившие в нее уже 23,3 млн руб., то есть более четверти от собранных 89 млн руб. Для них эта статья расходов стала основной: в общей сложности партия пока потратила только 29 млн руб. На втором месте оказалась «Справедливая Россия», траты которой по соответствующей статье достигли 19,9 млн руб. (немногим меньше половины от суммы, поступившей на избирательный счет,— 49,2 млн руб.). На иные агитационные материалы эсеры потратили почти вдвое меньше — около 11,7 млн. Еще 5,2 млн руб. партия вложила в агитацию через печатные СМИ.

«Единая Россия», которая до сих пор остается единственной партией, собравшей в избирательный фонд максимально возможные 700 млн руб., потратила на телеагитацию только 17,5 млн. Ее общие расходы достигли 181,7 млн руб. Больше всего средств единороссы провели по статье «Изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов».

ЛДПР, размер избирательного фонда которой в августе увеличился на треть — с 244,8 млн до 328,6 млн руб.,— на телеагитацию почти не тратилась. Согласно справке ЦИКа, по этой статье расходов партия провела скромные 546 тыс. руб.

Наконец, полностью проигнорировала платное телевидение КПРФ: из собранных партией в свой избирательный фонд 98 млн руб. 88 млн потрачены на печатную агитацию. Как объяснил “Ъ” руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, коммунисты решили ограничиться бесплатным эфирным временем. «Наш предвыборный штаб определил целесообразность, куда тратить деньги. Конечно, выборы — это дело очень затратное. Но мы используем все возможные средства агитации»,— добавил он.

Непарламентские партии расходов на телеагитацию вообще не декларировали, ограничившись печатными материалами.

Телереклама — не самый эффективный и, скорее, «лобовой» инструмент пропаганды, поясняет политтехнолог Петр Милосердов. Сейчас телевизор — это развлечение для возрастной группы 55+, а у такого избирателя уже сложились более или менее определенные пристрастия, которые довольно сложно поколебать. Но если наружная реклама требует минимум неделю на изготовление и монтаж, а газету нужно напечатать и распространить, то ТВ-ролик можно изготовить и выпустить в эфир буквально за день, продолжает эксперт. То есть телереклама — это простой и относительно дешевый способ расходования средств с целью «догнать других», поэтому вкладываться в нее будут, скорее всего, те, кто «опоздал на поезд», рассуждает эксперт.

К «опоздавшим» он относит, например, «Справедливую Россию», у которой не все хорошо с позиционированием, но зато в федеральном списке есть тележурналист Марина Ким — узнаваемое для телезрителя лицо. У «Новых людей» одна задача — не растерять имеющийся рейтинг и получить долю «электорального наследства» «Яблока», продолжает господин Милосердов. И это, по его мнению, тот самый случай, когда молчание — золото: лучше фокусировать на себе надежды, чем говорить что-то определенное. Наконец, ЛДПР при Владимире Жириновском, безусловно, была «партией телевизора», но сейчас она явно меняет стиль работы. Например, с мест сообщают о резком сокращении поставок сувениров с партийной символикой, что в центральном штабе партии объясняют оптимизацией расходов, заключает эксперт.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова