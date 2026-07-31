Как «Единая Россия» характеризует своих главных конкурентов

КПРФ называет себя защитником интересов трудящихся, но «давно утратила уникальное содержание, конструктивную позицию и хоть какую-либо реальную связь с учением Маркса — Энгельса — Ленина», указывается в пособии для кандидатов ЕР: «Теперь это сервис по проведению в представительные органы власти различного уровня предпринимателей, одиозных популистов и тому подобного контингента». Риторика КПРФ «сводится к безапелляционной критике решений власти», при этом «ни Ленин, ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев» не признали бы «это странное образование» своей партией. К тому же ответственность за распад СССР несут именно коммунисты, и доверить им судьбу страны «в момент, когда идет борьба за суверенитет,— риск, который избиратель интуитивно считывает верно».

ЛДПР «десятилетиями держалась на личности одного лидера» и с уходом Владимира Жириновского «лишилась главного идейного стержня». Содержательной связи с «партией Жириновского эпохи ее расцвета» у ЛДПР не осталось: вместо «великодержавной риторики», острых внешнеполитических инициатив и идей, «которые нередко подхватывались другими силами», остались «попытки копировать ЕР» и «генерировать популистские инициативы», на реализацию которых «не хватит и четырех-пяти бюджетов» РФ.

«Справедливая Россия» отличается неустойчивостью политической позиции, и в дни, когда «стране нужна предсказуемость решений», избиратель «не может предсказать, за что СР выступит завтра», отмечается в пособии. Партия «во многом превратилась в интерфейс для лоббирования бизнес-интересов», «балансирует на грани пятипроцентного барьера» и «безуспешно пытается "прислониться" к президенту».

Наконец, «Новые люди» немногочисленны, а их представительство в регионах ограничено, в силу чего партия объективно пока не может представлять все общество. У нее нет сопоставимого управленческого опыта, а присутствие в исполнительной власти минимально. «Новым людям» только предстоит доказать способность «делать что-то действительно значимое в масштабах страны», а не только предлагать внедрение «московского стандарта шаурмы», заключают авторы брошюры.