Какие партии участвуют в выборах в Госдуму
В федеральном бюллетене на выборах в Госдуму представлены десять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», Партия прямой демократии, «Зеленые», «Родина», Партия пенсионеров и «Коммунисты России». 10 августа Верховный суд отменил регистрацию списка партии «Яблоко», но ее представители остались в одномандатных округах. Краткая история партий — в материале “Ъ”.
«Единая Россия»
Партия образована 1 декабря 2001 года на базе партии «Единство», общественно-политической организации «Отечество» и движения «Вся Россия». 24 декабря 2003 года получила свое нынешнее название.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
7 декабря 2003 года на выборах в Госдуму получила по партспискам 37,57% голосов и 223 места из 450 (с учетом одномандатников), однако к партии присоединились ряд других депутатов (в том числе от «Яблока» и Союза правых сил). В результате ЕР получила конституционное большинство, заняв в совокупности 300 мест. Выборы 2 декабря 2007 года принесли партии 64,3% голосов и 315 мест в нижней палате парламента.
На выборах 4 декабря 2011 года ЕР сформировала свой список совместно с «Общероссийским народным фронтом» на основе внутрипартийной процедуры отбора кандидатов — праймериз. В результате партия набрала по спискам 49,32% голосов и получила 238 мест.
По итогам выборов 18 сентября 2016 года за партию проголосовали 54,2% избирателей, а ЕР получила рекордное количество мест в нижней палате — суммарно 343 мандата. На выборах 19 сентября 2021 года партия набрала 49,8% голосов и получила 324 места в Госдуме. Отделения партии расположены во всех субъектах РФ. Председатель — Дмитрий Медведев.
ЛДПР
Создана 31 марта 1990 года как Либерально-демократическая партия Советского Союза. Нынешнее название получила в апреле 1992 года. Председателем партии до своей смерти в апреле 2022 года был Владимир Жириновский, с мая 2022-го ЛДПР возглавляет Леонид Слуцкий.
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ
В декабре 1993 года партия сенсационно победила в голосовании по партспискам, получив 22,9% голосов и опередив тогдашнюю партию власти в лице движения «Выбор России» (15,5%) и КПРФ (12,4%). На выборах во второй созыв в декабре 1995-го ЛДПР набрала по партспискам всего 11,2% голосов, с большим отрывом уступив КПРФ (22,3%). Фракция ЛДПР стала третьей по численности (51 депутат).
В 1999 году партия получила 6% голосов по партспискам, сформировав фракцию из 17 депутатов. На выборах 2003 года ЛДПР конкурировала с КПРФ за второе место, но в итоге уступила, набрав по партспискам 11,45% против 12,6% у коммунистов. Количество депутатов в партийной фракции после этого выросло до 36 человек.
На выборах-2007 партия снова стала третьей (8,1% по партспискам и фракция из 40 человек). В 2016 году ЛДПР прибавила к 13,1% голосов по партспискам пять побед в одномандатных округах и сформировала третью по численности фракцию из 39 человек.
По результатам выборов 2021 года ЛДПР получила 7,55% голосов по партийным спискам и 21 место в Госдуме, из них 19 — по федеральному избирательному округу и 2 — по одномандатным.
Региональные отделения ЛДПР созданы во всех 89 субъектах РФ. Число членов партия оценивает в более 385 тыс. человек.
Партия прямой демократии
Партия прямой демократии (ППД) возникла 5 марта 2020 года. Ее основал основал один из создателей компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров.
Вячеслав Макаров на учредительном съезде в 2020 году
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
В 2020 году стала единственным политическим объединением, которое выдвинуло экспертов-наблюдателей за ходом электронного голосования (ДЭГ). С 2026 года организацией руководит врач Татьяна Колнауз.
В выборах федерального уровня ППД не участвовала. Региональных отделений — 55.
«Зеленые»
В сентябре 1993 года появилось конструктивно-экологическое движение «Кедр», на основе которого через год была создана одноименная партия. Нынешнее название «Зеленые» получили в 2002 году. В 2008 году «Зеленые» были переформированы в движение и вошли в «Справедливую Россию» (СР), но в 2012 году вышли из СР и снова зарегистрировались как партия.
За все время своего существования ни разу не получали мандаты в Госдуму. В 1995 году партия набрала 1,39% голосов. На выборах 2003 года — 0,42% голосов, в 2016 году — 0,76% голосов, в 2021 году — 0,91%. На выборах 1999 и 2007 годов «Зеленые» зарегистрированы не были. В апреле 2026 года объединились с другой экологической партией — «Зеленая альтернатива».
У партии пять сопредседателей — председатель Московского отделения партии Александра Кудзагова, председатель Башкортостанского отделения Руфина Шагапова, лидер общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин, исполнительный директор платформы «Российские Зеленые» Сергей Шахматов и лидер «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов. Исполнительный секретарь партии — председатель Ненецкого отделения Константин Атаян. Отделения «Зеленых» расположены в 72 субъектах.
«Справедливая Россия»
Партия создана 29 августа 2006 года на основе партии «Родина», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров, председателем был избран Сергей Миронов. В 2007 году к «Справедливой России» присоединились Народная партия РФ, Социалистическая единая партия России, партия «Развитие предпринимательства» и Партия конституционных демократов.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
На выборах в Госдуму 2 декабря 2007 года партия преодолела 7-процентный барьер, получив 7,74% голосов (38 мест в парламенте). В 2008–2009 годах к справороссам присоединились Партия социальной справедливости и Партия зеленых. На выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года партия получила 13,25% голосов и провела в парламент 64 депутата. В 2012 году из партии ушла «Родина», а впоследствии — Партия зеленых и Партия пенсионеров. 18 сентября 2016 года на выборах в Госдуму партия получила 6,22% голосов и заняла 23 места. 22 февраля 2021 года в «Справедливую Россию» влились партии «За правду» и «Патриоты России». На выборах в Госдуму в том же году партия набрала 7,46% голосов по партспискам, получив 27 мест в парламенте, из них 19 — по федеральному избирательному округу, 8 — по одномандатным округам.
Отделения партии расположены во всех субъектах РФ. 25 октября 2025 года партия «Справедливая Россия — За правду» вернула прежнее название — просто «Справедливая Россия».
«Родина»
Партию образовали участники избирательного блока «Народно-патриотический союз Родина» 14 сентября 2003 года. Одним из основателей был Дмитрий Рогозин. В 2006 году «Родина» объединилась с «Партией пенсионеров» и «Российской партией жизни», образовав «Справедливую Россию: Родина / Пенсионеры / Жизнь». В 2012 году первые две партии вышли из объединения, снова зарегистрировавшись как самостоятельные политические организации.
Дмитрий Рогозин в 2013 году
Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ
29 сентября 2012 года на учредительном съезде в Москве было объявлено о возобновлении деятельности партии «Родина». Председателем был избран Алексей Журавлев, который ранее был депутатом Госдумы от «Единой России». 21 декабря 2012 года партия была зарегистрирована в Минюсте.
На выборах в Госдуму в 2016 году список «Родины» набрал 1,51% голосов по пропорциональной системе, а Алексей Журавлев был избран депутатом по одномандатному округу. На выборах в 2021 году «Родина» набрала 0,8% голосов.
КПРФ
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) образована 13 февраля 1993 года на базе Коммунистической партии РСФСР. Была представлена во всех восьми созывах Государственной думы.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
На первых трех выборах в 1993, 1995 и 1999 годах партия получала соответственно 12,4% (42 места в парламенте), 22,3% (157) и 24,3% (113) голосов. В 2003 году коммунисты набрали 12,6% (52 места в парламенте), в 2007-м — 11,6% (57), в 2011-м — 19,2% (92), в 2016-м — 13,3% (43) голосов.
На выборах в Госдуму в 2021 году КПРФ получила 18,93% голосов по партийным спискам. Партии досталось 57 мандатов в парламенте, из которых 48 — по федеральному избирательному округу, 9 — по одномандатным округам.
Отделения КПРФ расположены во всех субъектах РФ. Председатель — Геннадий Зюганов.
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС, Партия пенсионеров) создана 29 ноября 1997 года под названием Партия пенсионеров. В 2001 году после принятия новых правил перерегистрировалась как Российская партия пенсионеров. В 2006 году объединилась с «Родиной» и Российской партией жизни и образовала «Справедливую Россию». На ее базе была также создана общественная организация «Российские пенсионеры».
Воссоздана в 2012 году. В 2017 году партия получила нынешнее название и провела ребрендинг. С 2025 года ее возглавил хирург Эрик Праздников.
В 2003 году РППСС участвовала в выборах в Госдуму в союзе с Партией социальной справедливости и получила 3,09%. Валерий Гартунг был избран депутатом по одномандатному округу. В 2016 году набрала 1,73% голосов, в 2021 — 2,45%.
На настоящий момент не имеет ни региональных, ни муниципальных льгот. По стране зарегистрировано 80 партийных отделений.
«Коммунисты России»
Партия создана в апреле 2012 года на базе «Объединенного левого движения». Позиционируется как более радикальная альтернатива КПРФ. Первым председателем был Максим Сурайкин. В 2022 году на внеочередном собрании партии он был снят с должности, но сам политик легитимность съезда не признал. Новым лидером партии стал Сергей Малинкович.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
На выборах в Госдуму в 2016 и 2021 годах партия получила 2,27% и 1,27% голосов соответственно, не преодолев минимальный необходимый порог для получения мест в парламенте.
«Новые люди»
Партия образована на съезде 1 марта 2020 года. Ее основателем стал Алексей Нечаев, президент компании Faberlic, член центрального штаба ОНФ. В августе 2020 года господин Нечаев был избран председателем «Новых людей». На съезде 19 апреля 2024 года партия объединилась с Партией роста Бориса Титова.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
19 сентября 2021 года на первых для себя думских выборах партия преодолела 5-процентный барьер и прошла в Госдуму РФ. Список партии получил 5,32% голосов избирателей. «Новые люди» заняли 5-е место среди 14 участников выборов и сформировали пятую по численности фракцию в Госдуме (13 мандатов).
В 2023 году партия выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы — вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова. По итогам голосования он набрал 5,34% голосов избирателей (4-е место из 5). 24 декабря 2023 года съезд «Новых людей» выдвинул Владислава Даванкова на президентские выборы, назначенные на 17 марта 2024 года. По итогам выборов господин Даванков получил 3,85% голосов избирателей (3-е место из 4).
«Яблоко»
В октябре 1993 года Республиканская, Социал-демократическая партии и Российский христианско-демократический союз для участия в выборах в Госдуму первого созыва создали избирательный блок «Явлинский—Болдырев—Лукин» («Яблоко» — по начальным буквам фамилий лидеров). В декабре 1993 года блок набрал 7,86% голосов и получил 27 депутатских мандатов.
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
В 1994 году блок покинула часть Республиканской партии во главе с Владимиром Лысенко. В январе 1995 года «Яблоко» преобразовано в общественное объединение. Григорий Явлинский стал его председателем, господа Болдырев и Лукин — вице-председателями. 17 декабря 1995 года на думских выборах «Яблоко» получило 6,89% и 45 депутатских мандатов.
В декабре 1999 года на думских выборах объединение набрало 5,93%, депутатами стали 20 человек. В декабре 2001 года объединение преобразовано в партию, господин Явлинский стал ее председателем.
На выборах в 2003, 2007, 2011, 2016 и 2021 годах партия в Госдуму не прошла. Председатель партии с 15 декабря 2019 года — Николай Рыбаков.
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