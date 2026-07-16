Отцовство Жириновского истребовали через КС

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить нормы Гражданского процессуального и Семейного кодексов, которые не позволяют судам рассматривать вопрос об установлении отцовства в случае, если одновременно не заявлено имущественного требования. У господина Жириновского нет материальных претензий, но есть желание получить официальное признание в качестве сына своего отца, чтобы защищать его честь и достоинство — даже от партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Жириновский уверен, что вправе установить факт родственных связей с основателем ЛДПР и без имущественных требований

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС Олег Жириновский уверен, что вправе установить факт родственных связей с основателем ЛДПР и без имущественных требований

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Как следует из жалобы (есть у “Ъ”), господин Жириновский (ранее — Эйдельштейн) в течение нескольких лет пытается официально установить факт своего происхождения.

В 2022 году факт отцовства в особом порядке подтвердил Нальчикский городской суд, однако впоследствии вышестоящая инстанция отменила это решение по жалобе одного из наследников — раз имеется спор о праве, дело должно быть рассмотрено в порядке искового производства, указали там. В 2024 году Никулинский суд Москвы удовлетворил теперь уже исковое заявление Олега Жириновского, однако оно снова было отменено: Мосгорсуд пришел к выводу, что такое требование не может быть заявлено без сопутствующих ему материальных претензий.

Суд апелляционной инстанции отметил, что господин Жириновский настаивает: установление факта отцовства необходимо для реализации его права на защиту имени умершего — то есть, несмотря на отсутствие материальных требований, «усматривается наличие спора о праве», а это не позволяет рассмотреть дело в особом порядке.

По мнению заявителя, такая коллизия нарушает его право на судебную защиту и уважение к семейной жизни, «фактически разрушает его право на сохранение семьи, своей идентичности и преемственности поколений».

Получается, по совершенно формальным основаниям Олега Жириновского лишили возможности называться сыном своего отца, объясняет Сергей Волошин, адвокат юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры», которая сопровождает жалобу Олега Жириновского. Он отмечает, что Владимир Жириновский на протяжении многих лет участвовал в жизни заявителя как отец, дополнительно факт родства подтвержден генетической экспертизой.

Более того, отец заявителя посвятил его в главное дело своей жизни — развитие демократии в России в составе ЛДПР, передав ему не только политические взгляды, но и личную ответственность за продолжение начатого им пути, подчеркивает Олег Жириновский в своей жалобе. Ранее в публичных интервью он неоднократно критиковал нынешний курс ЛДПР и обещал ей запретить использовать имя отца.

Это дело интересно тем, что ставит вопрос: допустима ли ситуация, когда закон признает право, но не предоставляет человеку ни одного процессуального способа защитить его в суде, говорит адвокат Игорь Трунов.

Он вспоминает, что КС уже приходилось рассматривать схожие вопросы из области семейного права: в 2021 году по жалобе Олеси Шишкиной он проверял взаимосвязанные нормы Гражданского процессуального и Семейного кодексов в контексте оспаривания записи об отцовстве.

Наиболее вероятным результатом обращения Олега Жириновского представляется отказное определение, считает эксперт. Однако, напоминает он, КС нередко использует такие определения не только для отказа в принятии жалобы, но и для разъяснения конституционно-правового смысла оспариваемых норм, ориентируя суды на их правильное применение.

Анастасия Корня