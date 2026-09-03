Госдума, вид снизу

Наибольшее число списочных мандатов в новом созыве Госдумы среди оппозиционных партий при сохранении их текущих электоральных рейтингов получат лидеры региональных групп «Новых людей» (22 места) и КПРФ (18), подсчитал “Ъ”. ЛДПР передаст на места как минимум 12 мандатов, а «Справедливая Россия», в случае преодоления пятипроцентного барьера,— 7. «Проходные» группы новичкам щедрее остальных выделили в «Новых людях» (за счет ожидаемого прироста рейтинга) и ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Прогноз списочных мандатов “Ъ” рассчитал на основе данных ВЦИОМа о популярности партий у «электорально активных» граждан (избиратели, которые «точно придут» голосовать). Исходя из августовского инициативного всероссийского опроса 1600 респондентов по комбинированной выборке (50% телефонных интервью и 50% интервью по месту жительства, погрешность не выше 2,5%), КПРФ может получить по партспискам 15% голосов, «Новые люди» — 12%, ЛДПР — 10%, «Справедливая Россия» — 4%.

При текущих рейтингах КПРФ сможет рассчитывать по партспискам как минимум на 33 места, за 18 из которых (за вычетом 15 членов головной части списка) поборются кандидаты из регионов. Поскольку при распределении мандатов между региональными списками учитывается абсолютное число поданных за партию голосов, преимущество при прочих равных условиях получат группы с большим числом избирателей, лидеры которых станут первыми претендентами на избрание.

Исходя из этого, на 18 региональных мандатов в КПРФ могут рассчитывать 22 кандидата. Крупные группы возглавляют, например, космонавты Светлана Савицкая (Карелия, Ленинградская и Мурманская области и Санкт-Петербург) и Олег Новицкий (Крым, Севастополь и новые регионы). Последний идет еще и по одномандатному округу в Братске и в случае победы передаст мандат следующему «списочнику» — действующему депутату Думы Анжелике Глазковой. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина также возглавляет крупную группу (Оренбургская, Самарская и Ульяновская области) и при текущих раскладах может рассчитывать на переизбрание.

Две столичные (и тоже потенциально проходные для их лидеров) группы возглавили депутат Вадим Кумин и лидер московских коммунистов Виктор Царихин. А вот депутату Сергею Обухову для получения мандата нужно, чтобы его белгородско-воронежская группа показала результат выше среднего по стране. В аналогичной ситуации находятся депутат и лидер комсомола Владимир Исаков (Калужская, Рязанская и Тульская области) и «красный блогер» Николай Бондаренко (одна из групп в Поволжье). Если же господина Бондаренко снимут с выборов (он оштрафован за экстремистскую символику, и это лишает его права избираться, но решение пока не вступило в силу), на его место поднимется лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова.

«Новые люди» (НЛ), сохранив текущие рейтинги, гарантируют своим регионалам 24 депутатских кресла: «цена мандата» в абсолютных голосах у партии самая низкая в связи с короткой головной частью списка (только три кандидата). Условно проходные группы возглавили почти все члены нынешней фракции. В частности, Ярослав Самылин возглавил список НЛ в Москве, Роза Чемерис — в Карелии, Ленинградской, Орловской и Тамбовской областях, Антон Ткачев — в Белгородской, Воронежской и Курской областях, Ксения Горячева — в Калужской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

Благодаря заметному росту рейтинга по сравнению с 2021 годом значительную часть мандатов (не менее десятка) НЛ смогут отдать новичкам. Потенциально проходные группы возглавили ветеран СВО Александр Зицер (Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области), политолог Дарья Кислицына (Мордовия, Кировская, Нижегородская и Рязанская области), ведущая «Первого канала» и волонтер Полина Цветкова (Крым, Севастополь и новые регионы, кроме ЛНР), бывший вице-губернатор ЯНАО Елена Панова («тюменская матрешка» и Омская область).

В ЛДПР, с учетом головной части из десяти кандидатов, «цена мандата», напротив, крайне высока. Замахнуться на одно из 12 региональных мест при среднем результате сумели бы только потенциальные новички — лидеры списков в Москве и Санкт-Петербурге Алексей Слотюк и Яна Овчинская, а также замглавы центрального аппарата по информполитике Элеонора Кавшар (Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Тверская области). Из действующих депутатов крупные группы возглавили Каплан Панеш (Адыгея и Краснодарский край), председатель комитета по здравоохранению Сергей Леонов (Калужская, Орловская, Псковская, Смоленская и Тульская области) и сенатор Вадим Деньгин (Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области).

Наконец, «Справедливая Россия», согласно текущим рейтингам, пока не дотягивает до пятипроцентного барьера. Но если эсерам эта планка все-таки покорится, то мандаты достанутся всего семи «списочникам» из регионов. Среди них преимущественно действующие депутаты: врио главы комитета по развитию гражданского общества Николай Новичков, первые заместители лидера фракции Андрей Кузнецов (Свердловская область) и Дмитрий Гусев (Краснодарский край), зампред комитета по экономполитике Михаил Делягин (одна из групп в Москве). Среди дебютантов на места в новом созыве с наибольшей долей вероятности могут претендовать бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов (новые регионы, Крым и Севастополь) и лидер петербургских справороссов Надежда Тихонова.

Григорий Лейба