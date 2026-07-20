Заверили в свое счастье

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму. На минувшей неделе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила заверение списков кандидатов всех партий, которые подали документы на участие в думской кампании, и приступила к их регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Центризбирком заверил списки всех 11 партий, изъявивших желание принять участие в выборах в Госдуму. Партийцы выдвинули свыше 3,1 тыс. кандидатов по федеральному списку и почти 1,7 тыс.— по одномандатным округам. Лидером по числу фамилий, заверенных ЦИКом, стали «Единая Россия» (614), КПРФ (558) и «Новые люди» (513). Чуть менее полутысячи кандидатов также выставили «Справедливая Россия» (487) и ЛДПР (471). Единороссы, эсеры и либерал-демократы не «закрыли» по одному округу (Московскому в Татарстане, Омскому и Ставропольскому соответственно). КПРФ выставила максимально возможное число одномандатников — 225, а «Новые люди» (НЛ) — только 215.

Среди непарламентских партий больше всего кандидатов у «Яблока»: 274 фамилии по списку и 137 — в округах (16 июля «яблочники» довыдвинули четверых «списочников» по одномандатным округам — закон допускает сделать это уже после заверения). Также более сотни «одномандатников» выставили «Зеленые» (132) и Партия пенсионеров (108). Меньше всего фамилий заверено у Партии прямой демократии (ПДМ) — 237 по списку и всего 19 — в округах.

В пятницу коммунисты первыми прошли этап регистрации списка, который сократился с 333 до 329 фамилий: по решению президиума оттуда были исключены четыре кандидата, выдвинутых по региональным группам в Дагестане, Калмыкии, Карелии и Подмосковье. В понедельник ЦИК зарегистрирует список кандидатов НЛ.

«Единая Россия» (ЕР) отметилась на уходящей неделе рядом громких высказываний своего руководства. Секретарь генсовета Владимир Якушев на конференции ставропольского отделения партии неожиданно раскритиковал тех, кто призывает к переговорам с Украиной. «Вот тут мы серьезно с вами должны задуматься, куда нас ведут, что предлагают наши политические оппоненты и насколько на сегодняшний день это политические оппоненты, а может быть, этих людей можно назвать уже и пожестче»,— заявил единоросс. Патриотический дискурс развил военкор Евгений Поддубный, который заявил, что новая «Народная программа» ЕР будет полностью ориентирована на реалии военного времени.

Коммунисты провели общероссийское партсобрание, на котором заявили о «возможности успеха и победы» на выборах в Госдуму. Для этого каждому товарищу нужно сагитировать прийти на участки по 50–100 человек, подсчитали в руководстве КПРФ. «Нравится курс — ЕР, не нравится — КПРФ и народно-патриотические силы»,— сформулировали они ключевой тезис предстоящей кампании.

ЛДПР на расширенном заседании фракции представила проект концепции государственной программы «Пенсионеры России», куда вошли предложения по изменению расчета выплат, а также пообещала вернуть старый пенсионный возраст. Леонид Слуцкий даже пожурил правительство, напомнив, что сейчас пенсионными вопросами занимается Минтруд и Социальный фонд, в итоге «у семи нянек дитя без глаза».

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов традиционно был щедр на социальные инициативы — предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий, призвал создать альтернативу ипотеке и так далее. «Новые люди» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обязать регионы предоставлять молодым семьям компенсацию расходов за съем жилья (от 50% до 75% в зависимости от числа детей), а также к министру здравоохранения Михаилу Мурашко — с идеей запустить федеральную программу профилактики кариеса у детей по ОМС.

Андрей Прах

Законотворческая политика

Минувшая неделя была для нижней палаты региональной, но активности парламентарии не сбавляли. Сопредседатель «Женского движения» ЕР сенатор Дарья Лантратова анонсировала законопроект, который позволит включить процедуры вспомогательных репродуктивных технологий в программу госгарантий для ветеранов и их жен. Сейчас они проводятся за счет средств ОМС только при диагностированном бесплодии.

Группа депутатов во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным внесла документ, которым предлагается запретить ликвидацию или реорганизацию образовательных организаций без согласия местных жителей. Депутаты фракции НЛ во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили на отзыв в кабмин инициативу о ежегодной индексации страховых выплат по причинению вреда здоровью и имуществу по ОСАГО. А члены фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли законопроект о признании применения всех типов дипфейков отягчающим обстоятельством.

Наконец, целый ряд инициатив внесли на рассмотрение палаты эсеры. Председатель СР Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов инвалидов и семей с детьми-инвалидами за ЖКХ до 100%, установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда (а не прожиточного минимума), а также дать регионам право устанавливать налоговый вычет для молодых специалистов. Дмитрий Гусев направил на отзыв в кабмин идею отменить увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов, стал соавтором законопроекта, дающего иностранцам с разрешением на временное проживание и ВНЖ право на получение пособий только при наличии полугодового стажа.

Граждане мало интересуются партийной жизнью, а партии не проявляют большого стремления обратить на себя какое-то дополнительное внимание. Самое значимое политически событие за неделю у «Единой России» (ЕР) — встреча Сергея Собянина с двумя врио губернаторов — Белгородской и Тверской областей. Он предложил перенести сроки выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. Для субъектов это важно. Но Собянин предлагает это как председатель комиссии Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление», а не как второй номер списка ЕР.

КПРФ в целом мало внимания уделила бензиновому кризису. У коммунистов прошло всероссийское партийное собрание, и Геннадий Зюганов пару абзацев в середине своего выступления посвятил этому вопросу. Но до этого он говорил о «более важных» вещах — правительстве Примакова и так далее.

У ЛДПР главное событие — участие Леонида Слуцкого в «Царских днях» в Екатеринбурге, где было богослужение под открытым небом и крестный ход. Там он предложил учредить день памяти принявших смерть за веру в годы гонений на РПЦ. Но это рассчитано на небольшой воцерковленный электорат.

«Справедливая Россия» (СР) традиционно критикует Центробанк. Второй момент — критика микрофинансовых организаций, с которыми надо не просто навести порядок, а запретить. «Новые люди» (НЛ) работают со своим электоратом: предложили законопроект о криминализации домашнего насилия, но в нынешней ситуации шансы на его принятие невелики.

Выборы в Госдуму не являются центральным событием повестки на фоне боевых действий, ударов по российским объектам и бензинового кризиса. Партии придерживаются довольно консервативных линий. У ЕР инерционный сценарий кампании. Нет очевидных ответов вокруг роста тревожности и бензинового кризиса. При этом партия не пытается идти вслед за ток-шоу с призывами затянуть пояса и начать бензиновую аскезу. Возможно, время думать об этом и пришло, но ЕР чувствует, что это не совпадает с социальными ожиданиями, где тревожность все же не переросла в волну пессимизма.

КПРФ начала пытаться выровнять избыточный охранительный и сталинистский крен, который мало востребован в мегаполисах. Тревожность, что НЛ начинают отнимать электорат в городах, побудила партию занять более взвешенную позицию по теме домашнего насилия — эту повестку решено не отдавать полностью экстремальным инициативам Нины Останиной. Плюс инициатива Сергея Обухова разблокировать Telegram прозвучала довольно успешно на фоне кризиса вокруг российских мессенджеров в Google Play.

НЛ, как и ЕР, ведут кампанию в консервативном ключе, подсвечивая свои локальные инициативы (вроде пересдачи ЕГЭ). Не рискует ни играть на повышение тревожности, ни пытаться нагнетать социальный оптимизм, понимая, что это оттолкнет потенциальных сторонников. Удается осторожно балансировать между провоенной и антивоенной повестками.

Кампания ЛДПР поддерживалась на текущем уровне — ипотека, миграция, демография. Не было действий, которыми партия заставила бы говорить о себе. У СР нехватка больших сюжетов, вокруг которых можно было бы строить кампанию.

ЕР продолжает активную работу с региональной повесткой. Секретарь генсовета Владимир Якушев и вошедший в федеральную пятерку списка военкор Евгений Поддубный посетили Ставрополье, акцентировав внимание на реализации программ городского благоустройства. А занимающий второе место в списке мэр Москвы Сергей Собянин предложил перенести на более поздние сроки выплаты регионами задолженностей по бюджетным кредитам. Также входящая в пятерку детский омбудсмен Мария Львова-Белова привела примеры реагирования на обращения родителей из-за отказов в зачислении учащихся в десятые классы школ.

Более резкими становятся взаимные пикировки. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал коммунистов «покаяться за грехи предшественников», а депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина подала иск о защите чести и достоинства к парламентарию от НЛ Ксении Горячевой — на фоне полемики вокруг продвигаемого последней закона против домашнего насилия.

Партии активнее конкурируют за темы, способные привлечь колеблющийся электорат. Компартия подготовила законопроект, фиксирующий необходимость учитывать мнение жителей при ликвидации и реорганизации школ и вновь выступила против ограничений в интернете. ЛДПР представила ориентированную на старшее поколение программу «Пенсионеры России». К нему же апеллирует и СР с законопроектом о ежегодной «тринадцатой пенсии». При этом данные и ВЦИОМ, и ФОМ фиксируют наименее благоприятные показатели снижения рейтингов ЛДПР (на 2,2 п. п. и 2 п. п.), а для СР — рейтинг ниже проходного барьера (4%).

НЛ, помимо «женской» повестки, обращаются к бюджетным проблемам субъектов. С критикой высоких расходов регионов на развлекательные мероприятия и гонорары звездам шоу-бизнеса вновь выступила депутат Госдумы от НЛ Сардана Авксентьева.