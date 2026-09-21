ЛДПР улучшила результат на первых выборах без Жириновского
Слуцкий: ЛДПР улучшила результат на первых выборах без Жириновского
Либерально-демократическая партия России улучшила результат на выборах в Госдуму, которые впервые прошли без ее основателя Владимира Жириновского. Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по подготовке федеральной избирательной кампании Мария Воропаева
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Мы увеличили свой результат, хоть и не настолько, как предполагали, но увеличили по сравнению с 2021 годом, где Владимир Вольфович вел избирательную кампанию и являлся ее главным координатором», — сказал Леонид Слуцкий (цитата по ТАСС).
По итогам обработки 95,18% протоколов ЛДПР получает 25 мест в Госдуме. Партия набирает 9,01% голосов. На выборах в 2021 году ЛДПР набрала 7,55% голосов и получила 19 мест в Госдуме.
Кампания ЛДПР была перестроена прежде всего через собственную организацию: в регионах обновлялись партийные ячейки, а в отделения приходили активисты, ориентированные уже на Леонида Слуцкого. Заместитель главы штаба называла включение регионов главным промежуточным результатом этой перестройки.
При этом партия сохранила связь с наследием Владимира Жириновского: его образ использовали в кампании главным образом для партийцев, для которых он оставался основателем и лидером. В 2022 году лидерами партийных списков назначали региональных координаторов и известных на местах депутатов; новая конструкция сочетала эту опору на региональную сеть с персонализацией вокруг нового председателя.
Организационные полномочия председателя также усилились: в декабре 2023 года устав ЛДПР разрешил ему приостанавливать полномочия членов высшего совета, контрольно-ревизионной комиссии и координаторов местных отделений за несоблюдение решений руководящих органов или действия, порочащие репутацию партии.