ЛДПР улучшила результат на первых выборах без Жириновского

Либерально-демократическая партия России улучшила результат на выборах в Госдуму, которые впервые прошли без ее основателя Владимира Жириновского. Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по подготовке федеральной избирательной кампании Мария Воропаева

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по подготовке федеральной избирательной кампании Мария Воропаева

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Мы увеличили свой результат, хоть и не настолько, как предполагали, но увеличили по сравнению с 2021 годом, где Владимир Вольфович вел избирательную кампанию и являлся ее главным координатором», — сказал Леонид Слуцкий (цитата по ТАСС).

По итогам обработки 95,18% протоколов ЛДПР получает 25 мест в Госдуме. Партия набирает 9,01% голосов. На выборах в 2021 году ЛДПР набрала 7,55% голосов и получила 19 мест в Госдуме.