Наблюдение с двух ракурсов

Общественная палата объявила о готовности инфраструктуры общественного наблюдения к мониторингу предстоящего голосования. По данным органа, штабы по наблюдению за выборами приступили к работе во всех без исключения регионах, а обучение по обновленным программам прошли 116 тыс. человек. При этом политические партии не собираются уступать инициативу: там готовят собственные кадры и программы по контролю за ходом выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Инфраструктура общественного наблюдения готова к Единому дню голосования (ЕДГ). Об этом 10 сентября на заседании координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) заявил его сопредседатель, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков. По его словам, общественные штабы регионов завершили обучение по обновленным программам более 116 тыс. наблюдателей и готовы приступать к мониторингу голосования. Подготовлены чек-листы, которые содержат алгоритмы по выявлению и передаче в штаб сообщений о возможных проблемах. В самой ОП начинает работу горячая линия по мониторингу избирательных прав граждан.

«Выстроенная инфраструктура позволяет оценить готовность института общественного наблюдения к ЕДГ-2026 как высокую»,— заключил Алексей Песков.

Сопредседатель координационного совета, руководитель рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов отметил, что общественные наблюдатели на участках есть всегда, а вот назначенные кандидатами и политическими партиями — не так стабильны. «Общественная палата — это хребет наблюдения»,— поддержал коллегу по координационному совету председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Олег Артамонов. По его словам, в наблюдении за ДЭГ ситуация аналогичная: интерес к голосованию со стороны партий от выборов к выборам меняется. На фоне этого наблюдатели от общественных палат — «образец стабильности, фундамент и демонстрация того, как надо работать с наблюдением», подчеркнул господин Артамонов.

Парламентские силы тоже серьезно готовятся к присмотру за предстоящим голосованием.

В пресс-службе «Единой России» (ЕР) рассказали “Ъ”, что в рамках ЕДГ-2026 партия ведет комплексную работу по организации наблюдения на всех участках, где это физически возможно. Суммарно у нее более 100 тыс. наблюдателей. Кроме того, значительная часть участков будет «закрыта» наблюдателями кандидатов, которые баллотируются от ЕР по одномандатным округам на выборах разного уровня — не только в Госдуму.

«Корпус наблюдателей от партии сформирован, но ежегодно получает обновление за счет притока молодежи. Так, мы всегда рады молодым юристам, которые интересуются электоральным процессом»,— уточнили в пресс-службе ЕР. Там добавили, что наблюдатели единороссов традиционно работают в партийном программном обеспечении — мобильном приложении «Наблюдатель», которое позволяет передавать данные по ходу и результатам голосования, а также нарушениям напрямую с участка и иметь доступ к информационным и справочным материалам. Организована работа федерального и 89 региональных ситуационных центров ЕДГ-2026, одним из направлений работы которых является сопровождение и поддержка работы наблюдателей, резюмировали в ЕР.

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил “Ъ”, что партия еще до предвыборного съезда начала в режиме видеосвязи проводить учебные конференции по наблюдению для региональных отделений. Следующий этап — набор наблюдателей для участия в программе «Красный контроль» из числа сторонников и партийцев. 14 сентября лидер КПРФ Геннадий Зюганов посетит центральный штаб «Красного контроля» и проверит его готовность. На выборах Компартия традиционно планирует вести параллельный подсчет голосов. По словам Дмитрия Новикова, КПРФ рассчитывает закрыть наблюдением все участки, но не исключен человеческий фактор, когда кто-то не сможет наблюдать в течение всех трех дней голосования.

ЛДПР планирует «закрыть» две трети избирательных участков, направив на них около 65 тыс. наблюдателей, рассказала “Ъ” заместитель главы ее центрального аппарата по информационной политике Элеонора Кавшар. Партия уже набрала наблюдателей и 14 сентября проведет всероссийское совещание с ними. В дни голосования у ЛДПР будет работать центр по наблюдению за выборами «Кольчуга».

«Новые люди» планируют «закрыть» не менее 80 регионов, выставив на участки до 90 тыс. человек, рассказали “Ъ” в пресс-службе партии. В пресс-службе «Справедливой России» не ответили на вопросы “Ъ” к моменту публикации.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова