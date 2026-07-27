Путин встретился с руководителями фракций в Госдуме

Президент России Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций в Госдуме. Об этом сообщает сайт Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Политик провел отдельные беседы с лидером фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Кроме того, прошли встречи с руководителями фракций ЛДПР и «Новые Люди» — Леонидом Слуцким и Алексеем Нечаевым.

После отдельных бесед господин Путин собрал всех руководителей фракций на общую встречу в Кремле.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Выборы впервые пройдут на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после того, как они вошли в состав России в 2022 году. Безопасность на них Владимир Путин в июне обсудил с членами Совбеза.