ЛДПР подала иск о снятии списка «Яблока» в Свердловской области

Отделение партии ЛДПР подало в Свердловский областной суд иск об отмене регистрации списка кандидатов «Яблока» на выборах в Законодательное собрание региона. Дело рассмотрят 28 августа, следует из данных картотеки.

Представители ЛДПР не комментировали судебное разбирательство. Как сообщает пресс-служба «Яблока», претензии их оппонентов связаны с публикациями кандидатов «Яблока» в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и использованием агитационных материалах фрагментов песен и товарных знаков Сбербанка. Также партия указывает, что «Яблоко» использовало средств избирательного фонда сверх установленного законом предельного размера.

«Кроме того, ЛДПР пытается распространить на региональную кампанию обстоятельства, которые Верховный суд ранее использовал при рассмотрении дела о федеральном списке партии», — заявили в пресс-службе «Яблока».

Кандидатов партии сняли в пяти регионах: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии и Псковской области. Также в Калининградской области суд рассмотрит иск от «Коммунистов России» об отмене регистрации списка «Яблока». Верховный суд также отменил регистрацию федерального списка партии, удовлетворив иск «Родины» с претензиями по авторским правам и финансированию.