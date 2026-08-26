ЛДПР подала иск о снятии списка «Яблока» в Свердловской области
Отделение партии ЛДПР подало в Свердловский областной суд иск об отмене регистрации списка кандидатов «Яблока» на выборах в Законодательное собрание региона. Дело рассмотрят 28 августа, следует из данных картотеки.
Представители ЛДПР не комментировали судебное разбирательство. Как сообщает пресс-служба «Яблока», претензии их оппонентов связаны с публикациями кандидатов «Яблока» в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и использованием агитационных материалах фрагментов песен и товарных знаков Сбербанка. Также партия указывает, что «Яблоко» использовало средств избирательного фонда сверх установленного законом предельного размера.
«Кроме того, ЛДПР пытается распространить на региональную кампанию обстоятельства, которые Верховный суд ранее использовал при рассмотрении дела о федеральном списке партии», — заявили в пресс-службе «Яблока».
Кандидатов партии сняли в пяти регионах: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии и Псковской области. Также в Калининградской области суд рассмотрит иск от «Коммунистов России» об отмене регистрации списка «Яблока». Верховный суд также отменил регистрацию федерального списка партии, удовлетворив иск «Родины» с претензиями по авторским правам и финансированию.
В дополнение к иску ЛДПР в Свердловской области, партия «Коммунисты России» 25 августа 2026 года подала аналогичный иск в Калининградский областной суд с требованием снять список «Яблока» с выборов в региональное законодательное собрание. Руководитель регионального отделения Алексей Колобов пояснил, что претензии связаны с нарушением «Яблоком» авторского права и «недочетов в публикациях», включая обращения к экстремистским материалам. В «Яблоке» заявили, что у них нет проблем с интеллектуальной собственностью, так как агитационные материалы еще не размещались.
Ранее в августе 2026 года партия «Родина» инициировала разбирательство в Верховном суде, которое привело к снятию федерального списка «Яблока» с выборов в Госдуму. Апелляционная коллегия Верховного суда 20 августа 2026 года подтвердила выводы первой инстанции, включая иностранное финансирование кампании, неоплаченную агитацию и нарушение авторских прав при использовании фраз и рисунков в интервью Григория Явлинского, а также изображения, созданного с помощью ChatGPT, без указания правообладателя. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 18 августа 2026 года отменила регистрацию федерального списка партии «Яблоко» на предстоящих выборах депутатов Государственной думы, основываясь на решении Верховного суда.