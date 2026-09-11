Разговоры о каждом

11 сентября завершились телевизионные дебаты, которые в преддверии выборов в Госдуму транслировались на «Первом канале», «России 1», «России 24», Общественном телевидении России (ОТР) и ТВЦ. По оценке опрошенных “Ъ” экспертов, парламентские партии остались «при своих», сделав ставку на «тяжеловесов» и поборовшись за сохранение базового электората.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Формат дебатов на разных каналах отличался. На «Первом» в каждом выпуске выступали представители всех десяти участвующих в выборах партий, которым предлагалось ответить на три вопроса ведущего. На ОТР, ТВЦ и «России 24» появлялось по пять кандидатов, и участники менялись от выпуска к выпуску. Наконец, у Владимира Соловьева на «России 1» дебатировали четверки кандидатов, что давало им больше простора для взаимодействия друг с другом.

Главными темами дискуссий стали вопросы образования, здравоохранения, защиты семьи, экономики и доходов граждан, развития малых городов, адаптации участников спецоперации к мирной жизни.

Последние дебаты на «Первом канале», прошедшие 11 сентября, были посвящены патриотизму, защите исторической памяти и традиционных ценностей, а на ОТР — развитию малых городов и созданию доступной городской среды.

Самый большой пул дебатеров выставила «Единая Россия» (ЕР). В него вошли вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова, военкор Евгений Поддубный, глава бюджетного комитета Андрей Макаров, сенатор Дарья Лантратова, и другие «тяжеловесы». Самая немногочисленная группа оказалась у «Партии пенсионеров» — всего три человека. Зато ее председатель Эрик Праздников появился в эфире сразу 11 раз.

От КПРФ чаще других выступала глава комитета по защите семьи Нина Останина, от ЛДПР — лидер партии Леонид Слуцкий, от «Справедливой России» (СР) — председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг (по четыре эфира), а от «Новых людей» (НЛ) — правозащитник Александр Хуруджи (пять).

Пожалуй, самыми «вирусными» стали дебаты у Владимира Соловьева с участием Петра Толстого и блогера КПРФ Николая Бондаренко. Помимо яркой дискуссии в эфире коммунист снял и выложил в сеть репортаж из гримерки, напомнивший о старых временах — с эмоциональными словесными перепалками. А самым необычным дебатером оказался представитель «Коммунистов России» Олег Лихачев, каждый раз выступавший с песнями. «"Коммунисты России", надежда на вас, остановите вампиров экстаз»,— затянул он, например, в эфире ТВЦ.

По мнению президента Фонда развития гражданского общества Константина Костина, главный итог дебатов заключается в том, что все участники остались «при своих».

«Парламентские партии использовали возможность для обращения к базовому электорату, а непарламентские, оказавшись в одной студии с "тяжеловесами", пытались нарастить известность. Впрочем, из-за проблем с содержательным оппонированием, не очень успешно»,— отметил Константин Костин.

По словам эксперта, представив большую команду участников, ЕР подчеркнула курс на приход нового поколения политиков без потери узнаваемых спикеров: «Дебатерам партии удалось продемонстрировать опыт и компетентность: владение темой, деталями, фактурой — что выгодно отличало их от оппонентов».

Попытку КПРФ встроить в формат «популярных видеоблогеров» эксперт назвал не слишком удачной, добавив, что основу команды Компартии все же составили «проверенные тяжеловесы».

СР собрала достаточно яркую, но немногочисленную дебат-команду, поэтому «яркость отдельных выступлений так и не сложилась в единую режиссуру», продолжил господин Костин.

НЛ, по его словам, сделали упор на «трансляцию стилистики и эмоции». «У ЛДПР задача была заведомо непростой — предложить на дебатах нового спикера или команду спикеров вместо Владимира Жириновского. Попытку вряд ли можно признать удачной»,— резюмировал эксперт.

Президент «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко отметил, что ЕР выстроила линию на сохранение своего избирателя и не пыталась бороться за неопределившегося.

«Ни одного провального выступления единороссов на федеральных дебатах я не видел. Добротно отработали обязательную программу»,— считает Минченко. У коммунистов было яркое выступление Николая Бондаренко в архетипическом образе «шута-бунтаря», в то время как Нина Останина выглядела «уныло и номенклатурно» и ничем не отличалась от единороссов, добавил эксперт.

Выступление ЛДПР господин Минченко назвал провальным: «Чем больше показывают Слуцкого, тем хуже — люди узнают, что Жириновский умер». В то же время депутат Андрей Луговой, по его мнению, был неплох, как и удачный «женский дебют» либерал-демократок Марии Воропаевой и Элеоноры Кавшар. СР отсутствие ее лидера Сергея Миронова «явно пошло на пользу», отметил эксперт,— достойно выступили телеведущий Сергей Михеев, а также депутаты Валерий Гартунг и Михаил Делягин. Наконец, НЛ «стилистически отличались» и в целом «восприняли дебаты как отдельный проект», резюмировал политтехнолог.

Ксения Веретенникова