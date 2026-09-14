Финальное многоточие

“Ъ” завершает серию материалов, в которых мы еженедельно освещали и оценивали ход кампании по выборам в Госдуму. 18 сентября начнется трехдневное голосование, в ходе которого свою оценку партиям и кандидатам дадут избиратели. Поэтому прошедшая неделя была, по сути, финальной: ее главными событиями стали окончание теледебатов и публикация итоговых социологических прогнозов на выборы. Поставить запоминающуюся точку в кампании смогли и некоторые партии.

Последние дебаты-2026 в федеральном телеэфире состоялись утром 11 сентября. Они проходили в течение двух недель на пяти телеканалах в разных форматах. Самыми живыми получились дискуссии на «России 1», где партийцы дебатировали четверками, что давало им возможность не только доносить свои позиции, но и реагировать на реплики оппонентов.

Оценивая эти выступления, опрошенные “Ъ” эксперты пришли к выводу, что большинство партий «добротно отработали обязательную программу», сделав ставку на «тяжеловесов» и поборовшись прежде всего за сохранение базового электората.

Самой трудной была задача у ЛДПР — каким-то образом заменить своего покойного основателя Владимира Жириновского, который всегда был звездой дебатов. Но эту попытку «вряд ли можно признать удачной», констатировали эксперты.

Заметным предвыборным телесобытием стало и появление в эфире новых агитационных роликов. Так, КПРФ отошла от привычного формата «обращение лидера» и показала зрителям и других известных коммунистов, включая директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина и своих губернаторов Валентина Коновалова (Хакасия) и Андрея Клычкова (Орловская область). А «Единая Россия» (ЕР) впервые собрала в одном кадре всех пятерых лидеров своего партсписка, которые заодно представили избирателям свои «команды». Например, в группе поддержки главы МИДа Сергея Лаврова оказались актер Владимир Машков и хоккеист Александр Овечкин, а вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в ролике появились актер Сергей Гармаш и космонавт Олег Кононенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Еще одним признаком скорого окончания кампании стала публикация традиционных прогнозов двух крупнейших социологических служб — Аналитического центра ВЦИОМ и фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Они рассчитываются на основе целого комплекса данных и потому заметно отличаются от текущих опросов. Тем не менее в том, что победителем в голосовании по партспискам с большим отрывом станет ЕР, ВЦИОМ и ФОМ оказались едины, как и в том, что непарламентским партиям преодолеть пятипроцентный барьер не удастся (см. график). Главные же отличия в прогнозах касались судьбы третьего места и количества партий в новой Думе. ВЦИОМ допустил, что «бронзу» возьмут «Новые люди», а «Справедливая Россия» наберет меньше 5%, тогда как ФОМ склоняется к менее «революционной» версии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сами партийцы на прошлой неделе тоже постарались привлечь внимание избирателей масштабными запоминающимися событиями. Среди таковых многие эксперты выделили форум «Люди прежде всего» 8 сентября, где «Новые люди» презентовали свою предвыборную программу «12 шагов к стране, в которой хочется жить». Форум прошел на стадионе в весьма неформальной обстановке: между программными выступлениями партийных лидеров участников развлекали чирлидерши, аниматоры в костюмах слонов и даже певец Прохор Шаляпин с «хором бабушек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Новые люди» отметили завершение думской кампании форумом на стадионе с чирлидершами и бирюзовыми слониками

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ «Новые люди» отметили завершение думской кампании форумом на стадионе с чирлидершами и бирюзовыми слониками

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Спустя два дня свой митинг-концерт провела и ЛДПР. Либерал-демократы тоже собрались на стадионе, но главной звездой там все же стал их лидер Леонид Слуцкий. В своей речи он не раз вспомнил основателя партии и пообещал россиянам и дальше говорить правду, как «нас научил великий Жириновский».

Для «Единой России» важным событием недели стало программное интервью ее председателя Дмитрия Медведева «Ведомостям», в котором он не только напомнил о ключевой роли партии в политсистеме РФ, но и опроверг слухи о грядущей мобилизации. Тем временем лидеры федерального списка ЕР работали по собственной программе: Владислав Головин и Мария Львова-Белова ездили по регионам, Сергей Лавров выступил перед студентами МГИМО и дал интервью Юлии Меньшовой, Сергей Собянин посетил штаб общественной поддержки ЕР, а Евгений Поддубный провел прием участников СВО.

Еще двум партиям пришлось совмещать неприятное с полезным. 7 сентября Центризбирком лишил регистрации известного кандидата от КПРФ Николая Бондаренко, ранее оштрафованного за демонстрацию экстремистской символики. Зато 11 сентября такой же участи избежал другой известный коммунист, депутат Госдумы от Республики Коми Олег Михайлов: его конкурент по округу от партии «Зеленые» отозвал свой иск прямо в начале судебного заседания. А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов наконец-то лично опроверг слухи о своей тяжелой болезни (и даже смерти), дав телефонное интервью телеканалу «Россия 24» с больничной койки. А его соратники в его отсутствие завершили кампанию «Всероссийским форумом супермам» и принятием «Маминого манифеста», сформированного на основе запросов женщин.

Дмитрий Камышев

Качеству не хватило количества

Наиболее качественные кампании на выборах в Госдуму-2026 провели «Единая Россия» (ЕР), «Новые люди» и КПРФ. Это следует из результатов исследования Российской ассоциации по связям с общественностью, в рамках которого с 8 по 11 сентября были опрошены 60 экспертов. Кампании всех десяти партий оценивались по 10-балльной шкале по 11 параметрам, включая «качество образа», билборды и агитационные материалы, работу со СМИ, участие в дебатах, использование соцсетей и интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Более 7 баллов по отдельным номинациям не заработал никто. Самые ровные оценки получила ЕР — 6 «семерок» и 5 «шестерок» (см. график). У «Новых людей» «семерками» были отмечены «качество образа» и участие в дебатах, а минимальные для себя 3 балла партия набрала за «сшивку кампаний разных уровней». Занявшая третье место КПРФ получила от 4 до 6 баллов. А вот у ЛДПР помимо «шестерки» за работу с экспертами и лидерами общественного мнения есть и «единица» — за «управление повесткой».

Отдельно эксперты оценили активность и креативность партий в ходе кампании. По первому показателю лидирует ЕР (4 из 5 баллов), по второму — «Новые люди» с теми же 4 баллами. В комментариях к опросу многие его участники отмечали, что по сравнению с предыдущими выборами нынешняя кампания проходит более сдержанно и менее заметно для избирателей.

Законотворческая политика

Прошедшая неделя ознаменовалась новым раундом «предвыборного законотворчества», с помощью которого партии продолжили доносить до избирателей свои программные установки. Явным лидером по числу внесенных инициатив на этот раз стали коммунисты.

Одним из главных направлений их законодательной работы стала защита «человека труда», попавшего в сложные жизненные обстоятельства. Первый законопроект на эту тему предлагает ввести кредитные каникулы на срок до полугода для граждан, попавших под сокращение штатов. Вторым документом КПРФ хочет обязать работодателей организовывать занятия по переподготовке и повышению квалификации для работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Еще два социальных проекта касаются поддержки студенческих семей: коммунисты выступили за то, чтобы зачислять детей студентов в дошкольные учреждения в первоочередном порядке и к тому же освободить такие семьи от платы за детсад.

Наконец, одна из свежих инициатив КПРФ явно навеяна последними событиями текущей избирательной кампании. Коммунисты предложили запретить снимать с выборов кандидатов, которые уже после регистрации были признаны виновными в административных правонарушениях по статьям КоАП, влекущим запрет на участие в любых избирательных кампаниях. Именно по этой причине из думской кампании-2026 выбыл один из самых ярких кандидатов от Компартии, «красный блогер» Николай Бондаренко, а также еще несколько выдвиженцев КПРФ и ряда других партий.

Из других инициатив прошедшей недели можно выделить еще два проекта по социальной тематике. Справороссы выступили по «коронному» для них жилищно-коммунальному вопросу, призвав законодательно установить, что увеличение платы за услуги ЖКХ не должно производиться чаще чем раз в год и при этом не может превышать уровень годовой инфляции. А «Новые люди» откопали лазейку в законах, позволяющую отказывать в кредите за один факт наличия инвалидности, и предложили закрепить в законе запрет на подобные решения.

Событием недели у «Единой России» (ЕР) стало интервью ее председателя Дмитрия Медведева. Он успокоил некоторых тем, что разделил политическую ответственность, опровергнув слухи об осенней мобилизации. «Справедливая Россия» (СР) после исчезновения из публичного пространства ее лидера Сергея Миронова растеряла фокус. Это еще раз подчеркивает, что роль лидера в партийной повестке крайне велика. Возможно, поэтому председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в этом году лично ходил на теледебаты, проехал полстраны с агиткампанией, а также поучаствовал в крестном ходе в Екатеринбурге. КПРФ лишилась своего лучшего участника дебатов Николая Бондаренко, которого по сомнительному поводу сняли с выборов. Эпизоды давления на оппозиционных кандидатов могут ударить по легитимности исхода выборов, по крайней мере в глазах коммунистов. «Новые люди» «пересобрали» свою предвыборную программу «12 шагов», красиво и «бирюзово» презентовав ее на своем форуме.

В целом кампания прошла в энергосберегающем режиме, но нельзя назвать ее скучной. Старт оказался смазанным из-за отмены регистрации партии «Яблоко». В разрешении интриги вокруг второго места сперва участвовали только КПРФ и ЛДПР, но потом к ним присоединились и «Новые люди». Пожалуй, это впервые, когда три партии идут до финиша практически вровень. СР же заняла прочное последнее место и может перейти в разряд непарламентских. Выборы-2026 будут вторыми после президентской кампании 2024 года плановыми федеральными выборами в непростых условиях спецоперации и высокой неопределенности будущего — и, хочется надеяться, последними.

У ЛДПР была непростая задача. Как говорил Хантингтон, партия становится настоящей, только когда переживает своего лидера. Но Жириновский оказался незаменим: это показали и дебаты, и ролики. Плюс метания и поиски новых тем и идей. Бренд «партия Жириновского» еще работает, но с задачей стать второй политической силой ЛДПР не справилась. Для «Новых людей» неделя была в целом удачной, но жирную точку они не поставили. Решили закончить кампанию форумом, но программа «12 шагов» требовала более серьезного формата для презентации. По ходу кампании «Новые люди» продвигали тему нормальности, расширения пространства свободы, сокращения числа запретов и из нишевой партии стали партией общефедеральной.

Спикеры КПРФ на дебатах показали вместе с ЕР наибольшие компетенции, профессионализм, вовлеченность в тему. Среди всех партий оппозиции КПРФ выступила наиболее уверенно. Для них также важно было на последних неделях показать свою роль главной оппозиционной партии, и они это сделали. «Единая Россия» на неделе доказывала, что она партия реализации послания президента, а не просто партия патриотов и исполнителей. Еще им важно было отработать тему поддержки президента. Плюс программное интервью Медведева, который выступил в серьезном амплуа. В глазах своих сторонников ЕР остается партией реальных дел. Ну а «Справедливую Россию» похвалю хотя бы за то, что она оказалась среди лидеров по числу полезных инициатив и запросов. А комментарии о возможном непопадании в Думу могут ей даже помочь: народ у нас жалостливый, да и болезнь Миронова не помешала, а даже помогла. На последней неделе СР по полной отработала социальную повестку, тем самым вернувшись к истокам.

Главные события прошедшей недели — теледебаты и первые социологические прогнозы итогов выборов. И если дебаты предсказуемо зафиксировали статус-кво (лидерство ЕР, работу думских партий на базовый электорат и отсутствие неожиданных ярких выступлений «темных лошадок»), то социология дала повод к построению различных математических моделей.

«Единая Россия» увеличивает интенсивность кампании, фактически забрав половину информационного поля. Основные темы — встреча президента с лидерами списка, присвоение мэру Москвы звания «Герой Труда» и интервью председателя партии, значительная часть которого посвящена стратегии и планам ЕР, ее месту в системе власти и Народной программе.

ЛДПР пыталась компенсировать не очень удачные дебаты обращением к острым темам миграции и работы детсадов. Хотя здесь, чтобы получить электоральный эффект, важно соблюдать баланс: кто говорит, что говорит, как говорит. «Новые люди» провели форум по обсуждению программы: уже многократно высказанные идеи обсудили в ярком формате TED Talks. У левых наиболее заметные публикации были связаны с негативной тематикой. У КПРФ это решение ЦИКа об отмене регистрации Николая Бондаренко, а «Справедливой России» приходилось объяснять отсутствие в кампании Сергея Миронова и слухи о его проблемах со здоровьем.

Непростая кампания-2026 (которую часто называют кампанией военного времени) выходит на финишную прямую. Впереди итоговые обращения лидеров партий к избирателям и мобилизация сторонников в ходе трехдневного голосования.