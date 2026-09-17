Где и как будут голосовать лидеры партий

Почти все руководители парламентских партий уже определились с форматом голосования на выборах в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Предпочтения политиков по поводу очного или электронного волеизъявления разделились практически поровну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) на избирательном участке в единый день голосования 8 сентября 2024 года

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) на избирательном участке в единый день голосования 8 сентября 2024 года

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов проголосует в полдень 20 сентября на избирательном участке в московской школе №1574. Коммунисты по традиции призывают своих сторонников голосовать бумажным бюллетенем в последний день выборов после обеда. Очный формат предпочел и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который утром 20 сентября отдаст свой голос на участке в школе №1236. Воспользоваться «бумагой» намерен и председатель «Новых людей»: утром 19 сентября Алексей Нечаев посетит избирательный участок в школе №2075.

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов поучаствует в выборах дистанционно. 9 сентября он сообщил СМИ, что получил «небольшую травму» во время предвыборной поездки и с тех пор не появляется на публике. Однако с состоянием его здоровья выбор способа голосования не связан, заверила “Ъ” секретарь президиума центрального совета партии Марина Ким. По ее словам, лидер справороссов «любит все новое и инновации воспринимает на ура». На предыдущих выборах господин Миронов предпочитал голосовать очно и пояснял, что «как политик хотел бы иметь большую возможность контроля над ходом электронного голосования».

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пока не сообщал о том, какой способ волеизъявления выберет, но в последние годы он тоже регулярно голосовал онлайн. Дистанционное голосование на нескольких предыдущих выборах предпочитал и президент Владимир Путин, напомнил на днях его пресс-секретарь Дмитрий Песков. О том, какой формат глава государства выберет на этот раз, господин Песков пообещал сказать позже.

Ксения Веретенникова, Анастасия Корня