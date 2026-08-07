Выборы забронзовели

На сентябрьских выборах в Госдуму основная борьба развернется за третье место. С таким прогнозом выступили 6 августа политологи, основываясь на свежих данных ВЦИОМа и фонда «Общественное мнение» (ФОМ). За «бронзу», по их оценке, поборются ЛДПР и «Новые люди», хотя ситуация может измениться в зависимости от итоговой конфигурации бюллетеня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

К началу августа о предстоящих выборах знают 64% респондентов, сообщил директор по политическим исследованиям ВЦИОМа Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований. В сравнении с июлем 2021 года, когда проходила предыдущая думская кампания, этот показатель вырос на 15 процентных пунктов. Готовность проголосовать декларируют 70% опрошенных: наибольшая декларируемая явка, как и в июне, зафиксирована среди сторонников КПРФ, наименьшая — у электората ЛДПР. При этом среди тех, кто точно пойдет на выборы, рейтинги четырех парламентских партий (кроме ЛДПР) заметно выше, чем среди всех опрошенных (см. график).

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По данным ФОМ (31 июля — 2 августа 2026 года, инициативный всероссийский опрос 1500 респондентов по месту жительства, погрешность не выше 3,6%), «совершенно точно» принять участие в выборах намерены 42% граждан (против 36% в июле 2021-го). Нарастить долю своих сторонников среди тех, кто твердо собрался на участки, за пять лет сумели «Единая Россия» (43% против 35% в июле 2021-го), ЛДПР (11% против 9%) и «Новые люди» (8% против 3%). КПРФ сейчас может рассчитывать на 12% голосов «электорально активных» избирателей (в июле 2021-го их было 15%), а «Справедливая Россия» (СР) — на те же 6%, что и пять лет назад.

Бесспорное лидерство «Единой России» (ЕР) уже не изменится, констатировал на круглом столе замгендиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов: «Интегральный рейтинг ЕР в районе 50%, это связано с узнаваемостью кандидатов и поддержкой президента». КПРФ, по мнению эксперта, бесспорно, претендует на второе место — за счет ядерного электората, по-прежнему работающего партийного бренда и лидера партии Геннадия Зюганова, «который находит слушателей и аудиторию». За третье место развернулась борьба между «Новыми людьми» и ЛДПР, хотя партии, по оценке господина Сетова, работают на разные сегменты и презентуют разные программы. СР, по его мнению, имеет шансы преодолеть барьер, «если не наделает ошибок». Из непарламентских партий внимание привлекают Партия пенсионеров и «Яблоко», добавил политолог: «Судя по цифрам, в Думу они не проходят, это будет что-то в районе 2–2,5%. Хотя еще остается время, чтобы что-то в своих кампаниях изменить».

Научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что избиратель голосует не только за партийные бренды, но за людей и идеи. Например, «рамки брендирования» ЕР — это герои, прагматический патриотизм и высокий профессионализм, у СР — «защитники обиженных» и «правдорубы», у «Яблока» — правозащитная и миротворческая повестки, у «Новых людей» — «нормальность» и «защита».

Борьба действительно развернулась по большей части за третье место, соглашается не участвовавший в круглом столе политолог Евгений Минченко. За «бронзу» соперничают «Новые люди» и ЛДПР, хотя «никто не знает, как дальше все разложится, если сократится количество непарламентских партий в бюллетене», рассуждает эксперт. КПРФ сейчас «помогают» снятие с выборов и дела против ее кандидатов, которые «фиксируют роль самой оппозиционной партии». У ЛДПР «чем больше Слуцкого, тем хуже для партии», поскольку «все большее количество людей осознает, что Жириновский давно умер». «Новые люди» сохраняют ощущение «принципиального отличия от парламентской четверки». Да и у эсеров все еще имеется «остаточный электорат», резюмирует господин Минченко: «Они перестали "жестить", вернулись к своим традиционным темам социального популизма, и, думаю, если они ничего не напортят, то скорее переползут пятипроцентный барьер».

Григорий Лейба