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Единство на три четверти

«Единая Россия» создаст в новой Госдуме рекордно большую фракцию

По итогам завершившихся выборов «Единая Россия» сформирует в Госдуме крупнейшую фракцию за всю свою историю, заняв в нижней палате более трех четвертей мест. Это следует из предварительных результатов голосования, обнародованных Центризбиркомом 21 сентября. Представительство в Думе сохранили и все четыре оппозиционные партии, хотя занявшая в итоге пятое место «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер буквально «на флажке».

Партия Дмитрия Медведева увеличит свое присутствие в Госдуме до рекордных показателей

Партия Дмитрия Медведева увеличит свое присутствие в Госдуме до рекордных показателей

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Партия Дмитрия Медведева увеличит свое присутствие в Госдуме до рекордных показателей

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Думская кампания-2026 была морально и физически одной из самых сложных, но, несмотря на все вызовы и угрозы, прошла «максимально чисто и спокойно». Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова 21 сентября, подводя предварительные итоги выборов. Всего в голосовании приняли участие 59,32% избирателей (62,6 млн человек), и это рекордный показатель за последние десять лет. Недействительными в связи с различными нарушениями были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 регионах, и это немного, подчеркнула глава ЦИКа: «В принципе и говорить-то почти не о чем». Случаев отмены результатов голосования не зафиксировано.

Согласно предварительным результатам, «Единая Россия» (ЕР) не только сохранит конституционное большинство, но и увеличит свое представительство. К 139 единороссам, прошедшим по партспискам, добавятся 209 победителей в одномандатных округах.

Таким образом, численность фракции составит не менее 348 человек (к ней могут присоединиться также несколько самовыдвиженцев), что станет для ЕР новым рекордом после 2016 года, когда она получила 343 из 450 мандатов.

Второе и третье места сохранили КПРФ и ЛДПР: коммунисты получат 33 мандата по списку и 5 — по одномандатным округам, либерал-демократы — соответственно 22 и 2. «Новые люди» (НЛ) в округах не побеждали, но увеличат свою фракцию до 19 человек за счет 6 новых «списочников». Наконец, «Справедливая Россия» (СР), которая преодолела барьер только после обработки 96,95% протоколов, завоевала 12 мест по спискам и 4 — по одномандатным округам.

Суммарно выдвиженцы оппозиции победили в 12 округах, большинство из которых считались «согласованными», то есть ЕР своих представителей там не выставляла или выдвигала заведомо слабых кандидатов (см. “Ъ” от 8 июля). В итоге эти территории были «расчищены» в основном под действующих депутатов Госдумы. Выборы в своих округах выиграли: коммунисты Сергей Казанков, Олег Смолин и Леонид Калашников (четвертую победу КПРФ принес космонавт Олег Новицкий), эсеры Александр Бабаков, Анатолий Аксаков, Александр Аксененко и Валерий Гартунг, а также Мария Харченко (ЛДПР) и лидер «Родины» Алексей Журавлев (в восьмой Думе он был членом фракции ЛДПР). Еще в двух округах победили новички — Ирина Иванова (КПРФ) и Руслан Юсупов (ЛДПР).

Самым известным из четырех самовыдвиженцев стал экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, ранее состоявший в СР, но вышедший из партии и поддержанный единороссами. В новой Думе он, скорее всего, войдет во фракцию ЕР, как и замминистра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов и липецкий вице-губернатор Сергей Курбатов. А вот зампред правительства Ставропольского края Илья Дроздов, по сообщению лидера либерал-демократов Леонида Слуцкого, уже решил присоединиться к ЛДПР, членом которой он был до 2018 года.

Главы парламентских партий, говоря об итогах прошедших выборов на пресс-конференциях в ТАСС, сошлись в том, что высокая явка стала символом единения страны в условиях СВО. Собственные достижения партийцы тоже оценили весьма высоко.

По словам Эллы Памфиловой, сбору и учету голосов россиян на прошедших выборах практически ничто не мешало

По словам Эллы Памфиловой, сбору и учету голосов россиян на прошедших выборах практически ничто не мешало

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По словам Эллы Памфиловой, сбору и учету голосов россиян на прошедших выборах практически ничто не мешало

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Так, секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев назвал слагаемыми успеха партии продуманную кампанию, обратную связь с населением при разработке «народной программы» и удачный выбор пятерки лидеров, добавив, что «не последнюю роль сыграла поддержка президента». Он также затронул вопрос о разделении комитетов в будущей Думе, напомнив, что ЕР всегда ими делится, хотя «наши коллеги не набирают такое количество голосов, чтобы претендовать на такое количество комитетов». «В этот раз тоже будем искать некий компромисс. При многопартийной системе представители других партий тоже должны иметь возможность активно работать в законодательном собрании»,— пояснил единоросс.

Первый зампред СР Александр Бабаков выступал в тот момент, когда его партия, по данным ЦИКа, еще не набирала нужных 5%. Тем не менее он оценил шанс прохождения в Думу как «реальный», а состояние здоровья лидера СР Сергея Миронова назвал «адекватным» (господин Миронов 9 сентября сообщил СМИ, что получил «небольшую травму», и с тех пор не появлялся на публике). Зампред СР Руслан Татаринов признал, что медийное отсутствие председателя понизило процент партии, но тоже выразил уверенность, что СР «должна присутствовать в Думе».

Итоги Единого дня голосования-2026: явка, результаты, нарушения, атаки

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Леонид Слуцкий напомнил, что это были первые выборы в Думу, которые ЛДПР провела без своего основателя, но она смогла увеличить результат 2021 года, когда «Владимир Вольфович вел избирательную кампанию и являлся ее главным координатором». Он также подтвердил, что замглавы центрального аппарата партии Мария Воропаева займет в новой Думе пост вице-спикера (см. “Ъ” от 4 сентября).

КПРФ «в целом справилась с задачей», констатировал ее лидер Геннадий Зюганов: по его мнению, за коммунистов «голосовали те, кто трудится, думает, кто понимает, что надо что-то менять».

А лидер НЛ Алексей Нечаев подчеркнул, что его партия получила «значительно больше, чем пять лет назад» и это «большой результат для партии, которой всего шесть с половиной лет». При этом в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) НЛ и вовсе стали вторыми с 15,4%, напомнил партиец.

Краткая история партий, участвовавших в выборах

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Опрошенные “Ъ” эксперты считают высокую явку логичной, но кампании партий оценивают по-разному.

В условиях военного времени, внешнего давления и геополитической неопределенности для многих людей естественной реакцией стали поиск опоры на власть и поддержка ее курса, считает политолог Константин Калачев: «Для людей среднего и старшего возраста голосование за ЕР — это патриотический и гражданский долг, тем более что она воспринимается как гарант выполнения социальных обязательств». В то же время на этих выборах наложились друг на друга два запроса — на поддержку курса и на перемены, и протестные голоса максимально эффективно использовала КПРФ, тогда как НЛ могли бы выступить гораздо лучше, если бы действовали «смелее». Результат ЛДПР эксперт оценил как «большой успех», поскольку партия «смогла пережить своего покойного лидера». А вот СР уже давно переживала кризис и метания «от белых ленточек до кувалды, от евросоциализма до турбопатриотизма», в итоге старых избирателей партия потеряла, а новых не приобрела, заключает политолог.

Какие сюрпризы преподнесли губернаторские и региональные выборы

У высокой явки несколько понятных причин, среди которых — голосование новых регионов, где активность намного выше, использование ДЭГ и запрос на безопасность и неухудшение ситуации в стране, рассуждает политолог Дмитрий Еловский: «Это мандат доверия, который люди выдали политической системе и власти». Что же касается результатов партий, то ЕР успешно справилась с несколькими кризисами (включая бензиновый), КПРФ «просела очень сильно», поскольку расчет на протестное голосование неожиданно не оправдался, а СР едва не вылетела из Думы, так как против нее работали «теснота на левом фланге», проблемы позиционирования, кадровой политики и выпадение лидера. ЛДПР «смогла мобилизоваться», а НЛ «очень четко провели кампанию» и верно «таргетировали посылы» на нужного избирателя, добавляет эксперт.

Президент «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко считает прошедшую кампанию одной из самых скучных по нескольким причинам:

«С одной стороны, нехватка финансового ресурса. С другой — очень высокий уровень самоцензуры всех партий. Все-таки внешняя угроза создает эффект консолидации вокруг флага и такого самоограничения, чтобы, не дай бог, какими-то слишком резкими высказываниями не сыграть на вражескую сторону». Что касается партийных кампаний, то содержательно КПРФ, СР и ЛДПР были неразличимы с точки зрения социального популизма, а вот НЛ «сознательно пошли в образ партии будущего, где вообще нет элементов ностальгии», подчеркивает эксперт. По его мнению, ЕР тоже иногда уходила из настоящего — была модернистская Москва Сергея Собянина и немного советской стилистики. Но три партии погрузились в прошлое основательно, резюмирует господин Минченко: «СР — это где-то эпоха Хрущева. КПРФ — поздний Сталин. ЛДПР — демократическая платформа в КПСС конца 1980-х».

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова, Григорий Лейба

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Как голосовала Россия

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Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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