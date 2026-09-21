Единство на три четверти

По итогам завершившихся выборов «Единая Россия» сформирует в Госдуме крупнейшую фракцию за всю свою историю, заняв в нижней палате более трех четвертей мест. Это следует из предварительных результатов голосования, обнародованных Центризбиркомом 21 сентября. Представительство в Думе сохранили и все четыре оппозиционные партии, хотя занявшая в итоге пятое место «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер буквально «на флажке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партия Дмитрия Медведева увеличит свое присутствие в Госдуме до рекордных показателей

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Партия Дмитрия Медведева увеличит свое присутствие в Госдуме до рекордных показателей

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Думская кампания-2026 была морально и физически одной из самых сложных, но, несмотря на все вызовы и угрозы, прошла «максимально чисто и спокойно». Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова 21 сентября, подводя предварительные итоги выборов. Всего в голосовании приняли участие 59,32% избирателей (62,6 млн человек), и это рекордный показатель за последние десять лет. Недействительными в связи с различными нарушениями были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 регионах, и это немного, подчеркнула глава ЦИКа: «В принципе и говорить-то почти не о чем». Случаев отмены результатов голосования не зафиксировано.

Согласно предварительным результатам, «Единая Россия» (ЕР) не только сохранит конституционное большинство, но и увеличит свое представительство. К 139 единороссам, прошедшим по партспискам, добавятся 209 победителей в одномандатных округах.

Таким образом, численность фракции составит не менее 348 человек (к ней могут присоединиться также несколько самовыдвиженцев), что станет для ЕР новым рекордом после 2016 года, когда она получила 343 из 450 мандатов.

Второе и третье места сохранили КПРФ и ЛДПР: коммунисты получат 33 мандата по списку и 5 — по одномандатным округам, либерал-демократы — соответственно 22 и 2. «Новые люди» (НЛ) в округах не побеждали, но увеличат свою фракцию до 19 человек за счет 6 новых «списочников». Наконец, «Справедливая Россия» (СР), которая преодолела барьер только после обработки 96,95% протоколов, завоевала 12 мест по спискам и 4 — по одномандатным округам.

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Суммарно выдвиженцы оппозиции победили в 12 округах, большинство из которых считались «согласованными», то есть ЕР своих представителей там не выставляла или выдвигала заведомо слабых кандидатов (см. “Ъ” от 8 июля). В итоге эти территории были «расчищены» в основном под действующих депутатов Госдумы. Выборы в своих округах выиграли: коммунисты Сергей Казанков, Олег Смолин и Леонид Калашников (четвертую победу КПРФ принес космонавт Олег Новицкий), эсеры Александр Бабаков, Анатолий Аксаков, Александр Аксененко и Валерий Гартунг, а также Мария Харченко (ЛДПР) и лидер «Родины» Алексей Журавлев (в восьмой Думе он был членом фракции ЛДПР). Еще в двух округах победили новички — Ирина Иванова (КПРФ) и Руслан Юсупов (ЛДПР).

Самым известным из четырех самовыдвиженцев стал экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, ранее состоявший в СР, но вышедший из партии и поддержанный единороссами. В новой Думе он, скорее всего, войдет во фракцию ЕР, как и замминистра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов и липецкий вице-губернатор Сергей Курбатов. А вот зампред правительства Ставропольского края Илья Дроздов, по сообщению лидера либерал-демократов Леонида Слуцкого, уже решил присоединиться к ЛДПР, членом которой он был до 2018 года.

Главы парламентских партий, говоря об итогах прошедших выборов на пресс-конференциях в ТАСС, сошлись в том, что высокая явка стала символом единения страны в условиях СВО. Собственные достижения партийцы тоже оценили весьма высоко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Эллы Памфиловой, сбору и учету голосов россиян на прошедших выборах практически ничто не мешало

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ По словам Эллы Памфиловой, сбору и учету голосов россиян на прошедших выборах практически ничто не мешало

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Так, секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев назвал слагаемыми успеха партии продуманную кампанию, обратную связь с населением при разработке «народной программы» и удачный выбор пятерки лидеров, добавив, что «не последнюю роль сыграла поддержка президента». Он также затронул вопрос о разделении комитетов в будущей Думе, напомнив, что ЕР всегда ими делится, хотя «наши коллеги не набирают такое количество голосов, чтобы претендовать на такое количество комитетов». «В этот раз тоже будем искать некий компромисс. При многопартийной системе представители других партий тоже должны иметь возможность активно работать в законодательном собрании»,— пояснил единоросс.

Первый зампред СР Александр Бабаков выступал в тот момент, когда его партия, по данным ЦИКа, еще не набирала нужных 5%. Тем не менее он оценил шанс прохождения в Думу как «реальный», а состояние здоровья лидера СР Сергея Миронова назвал «адекватным» (господин Миронов 9 сентября сообщил СМИ, что получил «небольшую травму», и с тех пор не появлялся на публике). Зампред СР Руслан Татаринов признал, что медийное отсутствие председателя понизило процент партии, но тоже выразил уверенность, что СР «должна присутствовать в Думе».

Леонид Слуцкий напомнил, что это были первые выборы в Думу, которые ЛДПР провела без своего основателя, но она смогла увеличить результат 2021 года, когда «Владимир Вольфович вел избирательную кампанию и являлся ее главным координатором». Он также подтвердил, что замглавы центрального аппарата партии Мария Воропаева займет в новой Думе пост вице-спикера (см. “Ъ” от 4 сентября).

КПРФ «в целом справилась с задачей», констатировал ее лидер Геннадий Зюганов: по его мнению, за коммунистов «голосовали те, кто трудится, думает, кто понимает, что надо что-то менять».

А лидер НЛ Алексей Нечаев подчеркнул, что его партия получила «значительно больше, чем пять лет назад» и это «большой результат для партии, которой всего шесть с половиной лет». При этом в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) НЛ и вовсе стали вторыми с 15,4%, напомнил партиец.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают высокую явку логичной, но кампании партий оценивают по-разному.

В условиях военного времени, внешнего давления и геополитической неопределенности для многих людей естественной реакцией стали поиск опоры на власть и поддержка ее курса, считает политолог Константин Калачев: «Для людей среднего и старшего возраста голосование за ЕР — это патриотический и гражданский долг, тем более что она воспринимается как гарант выполнения социальных обязательств». В то же время на этих выборах наложились друг на друга два запроса — на поддержку курса и на перемены, и протестные голоса максимально эффективно использовала КПРФ, тогда как НЛ могли бы выступить гораздо лучше, если бы действовали «смелее». Результат ЛДПР эксперт оценил как «большой успех», поскольку партия «смогла пережить своего покойного лидера». А вот СР уже давно переживала кризис и метания «от белых ленточек до кувалды, от евросоциализма до турбопатриотизма», в итоге старых избирателей партия потеряла, а новых не приобрела, заключает политолог.

У высокой явки несколько понятных причин, среди которых — голосование новых регионов, где активность намного выше, использование ДЭГ и запрос на безопасность и неухудшение ситуации в стране, рассуждает политолог Дмитрий Еловский: «Это мандат доверия, который люди выдали политической системе и власти». Что же касается результатов партий, то ЕР успешно справилась с несколькими кризисами (включая бензиновый), КПРФ «просела очень сильно», поскольку расчет на протестное голосование неожиданно не оправдался, а СР едва не вылетела из Думы, так как против нее работали «теснота на левом фланге», проблемы позиционирования, кадровой политики и выпадение лидера. ЛДПР «смогла мобилизоваться», а НЛ «очень четко провели кампанию» и верно «таргетировали посылы» на нужного избирателя, добавляет эксперт.

Президент «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко считает прошедшую кампанию одной из самых скучных по нескольким причинам:

«С одной стороны, нехватка финансового ресурса. С другой — очень высокий уровень самоцензуры всех партий. Все-таки внешняя угроза создает эффект консолидации вокруг флага и такого самоограничения, чтобы, не дай бог, какими-то слишком резкими высказываниями не сыграть на вражескую сторону». Что касается партийных кампаний, то содержательно КПРФ, СР и ЛДПР были неразличимы с точки зрения социального популизма, а вот НЛ «сознательно пошли в образ партии будущего, где вообще нет элементов ностальгии», подчеркивает эксперт. По его мнению, ЕР тоже иногда уходила из настоящего — была модернистская Москва Сергея Собянина и немного советской стилистики. Но три партии погрузились в прошлое основательно, резюмирует господин Минченко: «СР — это где-то эпоха Хрущева. КПРФ — поздний Сталин. ЛДПР — демократическая платформа в КПСС конца 1980-х».

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова, Григорий Лейба