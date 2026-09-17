Перед выборами не наагитируешься

Участники выборов в Госдуму 16 сентября подытожили агитационный период серией мероприятий с участием партийных активистов и первых лиц. Финальные аккорды КПРФ, «Родины» и Партии пенсионеров прошли в формате публичных мероприятий, тогда как «Единая Россия» (ЕР) в рабочем режиме напомнила сама себе об ответственности перед державой и избирателем. «Новые люди» (НЛ) рискнули попрощаться с кампанией на легкой ноте — в формате юмористической «прожарки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как уверяют Алексей Журавлев (слева) и его соратники, партия «Родина» готова заняться формированием «новой элиты»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Как уверяют Алексей Журавлев (слева) и его соратники, партия «Родина» готова заняться формированием «новой элиты»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

КПРФ провела в Москве акцию «Красные в городе». Депутаты, кандидаты, активисты и сторонники партии собрались на Триумфальной площади около станции метро «Маяковская», чтобы пообщаться с избирателями и товарищами. Коммунисты развернули агитационные кубы и стенды, которые рассказывали как о партийной «Программе победы», так и о кандидатах в Госдуму по одномандатным округам.

Например, куб Ильи Киселева информировал о том, чего он будет добиваться для района Северное Медведково: остановки наркоторговли, возвращения безопасной системы движения, решения проблемы парковочных мест и пр. Идущий по Люблинскому округу Антон Жмакин лаконично предложил «достойно жить, а не выживать», а Александр Ищенко (Тушинский округ) выбрал лозунг «Экономика для всех, справедливость для каждого». Активисты раздавали прохожим листовки с призывом записаться в наблюдатели, голосовать в последний день выборов (20 сентября) и только бумажным бюллетенем. «Пока вы рядом с урной, у фальсификаторов нет шансов»,— гласили буклеты.

С началом мероприятия на площади появилась группа людей, внимательно слушавших женщину, которая рассказывала вовсе не о кандидатах от КПРФ, а о Владимире Маяковском, Осипе и Лиле Брик: в акцию вклинилась экскурсия. Вскоре, однако, любители культуры удалились в сторону «нехорошей квартиры» Михаила Булгакова. К этому моменту подоспел лидер КПРФ Геннадий Зюганов с группой депутатов.

Руководители Компартии обошли площадь по кругу и пообщались с активистами у каждого куба. Например, с командой кандидата Дмитрия Медведева (Преображенский округ) они обсудили тему борьбы за TikTok. После общения господин Зюганов обратился к активистам и избирателям с призывом идти голосовать и не бояться фальсификаций, пообещав, что коммунисты поборются «за каждый голос», а фальсификаторы «будут наказаны». «Сейчас есть два выбора: если нравится то, как сегодня,— ЕР, партия начальников, чиновников и олигархов. Не нравится — КПРФ и ее союзники. Все остальное — обман»,— заключил лидер Компартии.

Партия пенсионеров провела в пресс-центре ТАСС пресс-конференцию, посвященную итогам избирательной кампании. Как оказалось, руководство организации в успехе не сомневается: по словам ее председателя Эрика Праздникова, собственные опросы, проведенные в минувшую субботу, сулят «пенсионерам» 7,2% голосов на выборах в Госдуму. Исключенный из ЛДПР депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в Подмосковье за партию готов голосовать «каждый десятый», а лидер волгоградской ячейки Евгений Кареликов и вовсе рассказал о 12–13% поддержки в его регионе. Наконец, зампред партии Владимир Ворожцов уверенно констатировал, что «пенсионеры» стали «безусловной партией второго выбора».

Победу себе и однопартийцам прочил и председатель «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев, собравший соратников и сторонников — преимущественно ветеранов и силовиков — на «Форум защитников Родины». «В 2014-м либералы смеялись над нами: вот, собрались в камуфляже, маргинальщина. И что сейчас?» — пригрозил он идеологическим врагам с трибуны. Депутат подчеркнул, что кампания проходит в условиях боевых действий, поэтому «мы многого не можем себе позволить»: «Например, голосят всякие: "Мы за мир!" А мы что, не за мир? Вот я, сижу с ребятами в окопах, они первые хотят мира, но они не готовы сдаваться!»

Успех «Родины» на выборах поспособствует вовлечению патриотов во властные структуры, следовало из слов господина Журавлева. Некоторые парламентские партии советуют брать во власть профессионалов, а не патриотов, продолжил депутат, но «сделать из патриота профессионала вполне возможно, а вот сделать из профессионала, если он уже других взглядов, патриота — сложно». В будущем в Россию могут вернуться «штурмовики Верхнего Ларса», предупредил лидер партии, и их тоже возьмут во власть под предлогом того, что они профессионалы. «А нам они скажут: "Мы вас туда не посылали!"»,— стращал депутат соратников, напомнив знаменитую чиновничью фразу времен афганской войны. «Родинцы» направляются в Госдуму как раз за тем, чтобы этого не допустить, не зря же партия лидирует по количеству ветеранов в «абсолютных числах», заявил член бюро ее президиума Никита Габов: «Новую элиту формирует именно "Родина"!»

Партия власти в подсчетах кандидатов-ветеранов оказалась более конкретна. На совещании с секретарями региональных отделений председатель ЕР Дмитрий Медведев особо подчеркнул, что в Госдуму баллотируются 82 участника СВО, и еще «сотни ветеранов» участвуют в региональных кампаниях. По словам господина Медведева, выборы впервые проходят «во время военных действий, под беспримерным давлением иностранных государств», и поэтому уверенная победа единороссов «станет лучшим ответом врагу». «Мы, как партия президента, партия, которая давно ведет эту работу, должны в этом смысле действовать максимально ответственно»,— призвал он.

Следует «обеспечить абсолютную прозрачность процедуры голосования» и «бесспорную легитимность результатов», продолжил Дмитрий Медведев, ведь противники готовятся к провокациям и будут сеять недоверие к итогам голосования: «Достаточно залезть в интернет, чтобы увидеть, какой там сейчас происходит на эту тему шабаш». Впрочем, «перебороть волю» россиян у них все равно не выйдет, заверил лидер единороссов. «ЕР, безусловно, заинтересована в чистой победе, и уверен, что она сможет ее добиться»,— заключил он.

Наконец, НЛ проводили агитационный период вечерней «прожаркой» депутата Госдумы Ярослава Самылина и зампреда партии Александра Даванкова. Это формат юмористического шоу, в рамках которого комики жестко высмеивают знаменитостей. Перед выборами президента в 2024 году подобную процедуру уже проходил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. «Наша "прожарка" доказала, что Даванков — отличный кандидат… для шуток»,— по-доброму завершили вечер юмористы.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова, Андрей Прах