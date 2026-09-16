Чтобы понравиться всем

В этом году депутаты Госдумы, по подсчетам “Ъ”, установили антирекорд по количеству внесенных во время летних каникул предвыборных инициатив, предложив в 2,5 раза меньше законопроектов, чем перед выборами 2021 года, и сразу в три раза — чем в 2016-м. Тем не менее законотворчество остается важным элементом борьбы за избирателя. Прошедшим летом партии придерживались преимущественно своих программных тем, хотя иногда залезали и на «поляны» коллег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов (в центре) и его коллеги по фракции «Справедливая Россия» использовали «агитацию законотворчеством» активнее всех в Думе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Сергей Миронов (в центре) и его коллеги по фракции «Справедливая Россия» использовали «агитацию законотворчеством» активнее всех в Думе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Наиболее активной в предвыборный период оказалась «Справедливая Россия» (СР), чьи депутаты традиционно отрабатывали социальную повестку (см. график). Эсеры, в частности, напомнили о требовании Конвенции Международной организации труда об установлении пенсии на уровне 40% от последней зарплаты, предложили увеличить штрафы за невыплату жалования в десять раз, а его размер ежегодно индексировать на уровень инфляции, разработали законопроект «О мерах господдержки многодетных сельских семей», а также внесли документ о новом единовременном пособии — при рождении второго ребенка в размере 5 млн руб.

Другая излюбленная тема СР — ЖКХ. В преддверии выборов эсеры предложили законодательно прописать, что превышение установленных индексов роста тарифов допускается лишь «в исключительных случаях, связанных с предотвращением аварий», подготовили проект «О мерах по обеспечению эффективности использования объектов ЖКХ», который подразумевает передачу коммунального хозяйства государству, если управляющая компания не занимается ремонтом и содержанием сетей, а также призвали запретить увеличивать плату за услуги ЖКХ чаще чем раз в год и выше уровня инфляции.

Одна из последних инициатив СР предполагает компенсацию за перебои мобильной связи и интернета в период действия чрезвычайного и военного положения или режима контртеррористической операции. Наконец, в сентябре эсеры внесли законопроект о снижении налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Эта повестка традиционно более близка «Новым людям» (НЛ), поскольку предприниматели считаются их электоральным ядром. Тем не менее именно СР выступила за возвращение НДС в размере 20% и порога упрощенной системы налогообложения в 60 млн руб. НЛ в ответ взялись за любимую эсерами социалку, предложив выделять многодетным семьям места на парковках у торговых центров.

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В целом «Новые» тоже отличались предвыборной плодовитостью. Они выступили с идеей повысить порог налогообложения для самозанятых с нынешних 2,4 млн до 4,3 млн руб., внесли поправки об уголовной ответственности за воспрепятствование работе адвокатов, а также предложили разрешить выплату зарплат при блокировке счетов. Как и СР, НЛ решили встать на защиту прав трудового народа, но с упором на «женский вопрос», внеся поправки о праве беременных на дистанционку.

Одна из последних инициатив «Новых» предполагает размещение в открытом доступе результатов применения дорожных камер. Также депутаты НЛ внесли законопроект об обязательном уведомлении хозяина авто о предстоящей эвакуации и о 50-процентной скидке за штрафстоянку в течение 20 дней. Не забыли партийцы и о модной теме искусственного интеллекта (ИИ), предложив дать пользователям интернета право устанавливать запрет на рекомендации материалов, созданных с помощью нейросетей.

КПРФ все лето отрабатывала школьную повестку. Одной из самых резонансных инициатив стало предложение председателя комитета по защите семьи Нины Останиной отменить ЕГЭ и вернуть старый формат государственных экзаменов. Кроме того, коммунисты выступили с идеей запретить отбор в десятый класс на основании баллов ОГЭ, чтобы гарантировать поступление туда всем желающим. Позаботились в Компартии и о детях из студенческих семей, предложив зачислять их в детсады в первоочередном порядке и бесплатно. А студентам, чьих детей устроить в дошкольное учреждение не удалось, коммунисты хотят выплачивать ежемесячную компенсацию.

Защитить трудовые права граждан призвана инициатива КПРФ о кредитных каникулах до полугода для работников, попавших под сокращение. Кроме того, коммунисты предложили обязать работодателей проводить курсы повышения квалификации и переподготовки для тех, кто находится в декрете. Не чужда оказалась КПРФ и тема ИИ: партия внесла поправку об обязательной маркировке информационных материалов, созданных с помощью нейросетей. Наконец, снятие с выборов блогера Николая Бондаренко побудило товарищей добиваться запрета подобных санкций к кандидатам, признанным виновными по административным статьям уже после регистрации.

ЛДПР осталась верна себе, отработав «коронную» миграционную тему. Либерал-демократами были внесены поправки о запрете на въезд в РФ членам семей мигрантов (аналогичный проект есть и у эсеров) и праве глав регионов вводить разрешительный порядок регистрации иностранцев в отдельных муниципалитетах. На избирателей из силовых структур ориентирован законопроект, согласно которому полицейским, достигшим пенсионного возраста, но продолжающим служить, положена доплата в размере 50% от их возможной пенсии. Отметились либерал-демократы и в «учебной» теме, предложив ввести выплату 10 тыс. руб. на школьную форму.

А вот «Единая Россия» (ЕР) в летний период ограничилась точечными инициативами в рамках собственной повестки. На фоне атак беспилотников на склады маркетплейсов единороссы предложили расширить права заемщиков на предоставление «кредитных каникул» (речь идет о субъектах малого и среднего бизнеса и самозанятых, пострадавших от чрезвычайных ситуаций). Кроме того, ЕР призвала ввести дополнительные меры поддержки микропредприятий, состоящих из членов одной семьи. Наконец, депутаты правящей партии внесли законопроект, дающий право прокурорским работникам со стажем свыше 20 лет на надбавку в размере 50% от потенциальной пенсии.

На снижение общего количества летних инициатив повлияло то, что в течение восьмого созыва руководство Думы систематически стыдило депутатов за популизм, полагает руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук. «Кроме того, были изменения в регламент, в соответствии с которым перед внесением законопроекта депутату необходимо получить согласие в своей фракции. Наиболее строгий законотворческий фильтр у ЕР, в которой нужно заручиться поддержкой профильного министерства»,— отмечает эксперт. Тем не менее некоторые инициативы все равно придерживались «под выборы», о чем говорят ранние даты правительственных отзывов, обращает внимание господин Склянчук.

Ксения Веретенникова