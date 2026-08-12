Отцы и бесы

В Москве 12 августа прошел форум «Влияй на власть с ЛДПР», в рамках которого либерал-демократы организовали сразу десять круглых столов. Их участники попытались охватить своим вниманием самые важные, по их мнению, проблемы современности — от поддержки разведенных отцов до противостояния «коммунистическим бесам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В форуме приняли участие около 1,5 тыс. представителей некоммерческих организаций. Темами десяти круглых столов стали, в частности, поддержка бойцов СВО и членов их семей, традиционные ценности, ЖКХ, проблемы обманутых дольщиков, а также женщин, детей, молодежи и отцов (каждой из «семейных» категорий было посвящено отдельное мероприятие).

На круглом столе «Поддержка и укрепление веры и традиционных ценностей» прозвучала традиционная для ЛДПР критика коммунистов за преследование священнослужителей.

Общественный деятель Эрнест Макаренко заявил, что в первые десятилетия советской власти большевики совершали «дикое сатанинское действо» («Международное движение сатанистов» признано экстремистским и запрещено в РФ) — пытались «выкорчевать Бога и заменить его собой». Сейчас они «снова поднимают голову», а ЛДПР можно назвать «единственной партией православных людей, кто может передать власти чаяния религиозной общественности», подчеркнул оратор.

Его также расстроил тот факт, что недалеко от места проведения форума находится Ленинский проспект: «Мы по сатанинскому ("Международное движение сатанистов" признано экстремистским и запрещено в РФ.— “Ъ”) проспекту ездим! Ленин — это бес, который уничтожал русских людей. Мы ездим по улице имени этого беса, а нам говорят, что все было прекрасно. Вам и только вам предстоит эту ложь дальше развенчивать»,— обратился господин Макаренко к партийцам. Заодно он раскритиковал монумент «Героям революции 1905–1907 годов» у станции метро «Улица 1905 года» («это памятник экстремистам и террористам, которые бьют полицейских») и попросил будущих депутатов начинать каждое заседание Думы с молитвы.

Координатор чеченского отделения ЛДПР Джамбулат Умаров рискнул заступиться за коммунистов, напомнив, что и они «тоже стали уповать на семью, когда поняли, что семейные ценности — это главный фундамент любого государства». Но еще более решительно он поддержал первого замглавы центрального аппарата ЛДПР Марию Воропаеву, которой «угрожают из-за ее позиции по борьбе с нелегальной миграцией». «Всех найдем и… посмотрим вам в глаза, какие вы мусульмане. Порочить русскую женщину мы не позволим, как и не позволим творить беспредел на улицах русских городов!» —предупредил господин Умаров.

Когда дошла очередь до вопросов из зала, обнаружились и другие угрозы традиционным ценностям.

Участник форума, представившийся ветераном боевых действий, увидел главное зло в «повальном пирсинге и татуировках у молодежи». Эрнест Макаренко горячо его поддержал, предложив наказывать мастеров, делающих «уродующий пирсинг», за членовредительство. В ответ модератор круглого стола, глава аппарата фракции ЛДПР в Думе Никита Березин напомнил, что политики не могут «запретить делать пирсинг и красить волосы», но тоже отметил «чуждость» этой культуры россиянам.

Предложения по ужесточению законов звучали и на круглом столе «Несовершенство социальной политики. Отцовство и его поддержка». На сей раз «преступницами» оказались матери, не дающие отцам видеться с детьми вопреки решению суда. Идею наказывать за это в уголовном порядке высказал председатель общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбатов. Он также предложил Верховному суду исключить «презумпцию вины отца» при рассмотрении дел о разводах.

На круглом столе «Поддержка и лидерство женщин» матерей, наоборот, защищали.

Сенатор Елена Афанасьева настаивала, что «безопасность каждой матери должна быть основой государственной политики». А Мария Воропаева отметила, что гендерное неравенство усугубляется региональным: в бедных регионах женщины меньше зарабатывают и вынуждены тратить большую долю доходов на минимальную потребительскую корзину. Обсудили на секции и судьбу предпринимательниц, пострадавших от пожаров на складах Wildberries.

Итоги мероприятия подвел председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он сообщил, что партия собрала «первый непровластный форум гражданского общества», который должен выступить катализатором решения проблем. А о том, как донести до власти свои чаяния, участникам рассказали действующие депутаты Думы, идущие на выборы в следующий созыв.

Ксения Веретенникова