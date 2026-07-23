Либерал-демократы уступили новичку

Центризбирком опубликовал 22 июля декларации о доходах 246 кандидатов в Госдуму от ЛДПР, вошедших в федеральный список партии. Никто из его общефедеральной части в десятку наиболее обеспеченных не попал. Самым «ресурсным» выдвиженцем оказался недавно вступивший в партию совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин: за прошлый год он заработал 448 млн руб. и скопил на счетах 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недавно вступивший в ЛДПР Константин Бабкин оказался самым состоятельным среди ее кандидатов в Госдуму

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Недавно вступивший в ЛДПР Константин Бабкин оказался самым состоятельным среди ее кандидатов в Госдуму

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий задекларировал доход за 2025 год в размере 14,8 млн руб., который сложился из его зарплат в Госдуме и в МГУ им. М. В. Ломоносова, где он занимает пост президента факультета мировой политики. Ему принадлежат два участка и жилой дом в Подмосковье и три квартиры, в том числе столичная площадью 169 кв. м. Занимающая третье место в списке первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева указала заработок в 16,1 млн руб., дом (244,5 кв. м) и участок в Подмосковье, а также автомобиль Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC. Второй номер списка участник спецоперации Алексей Верещагин (1,6 млн руб. дохода) и вовсе не задекларировал никакой недвижимости.

Бывший лидер ликвидированной Верховным судом в 2024 году Партии дела Константин Бабкин, помимо рекордных для списка ЛДПР доходов — 448 млн руб., указал в декларации две московские квартиры, три дома в Подмосковье и земельный участок размером в шесть футбольных полей (43,9 тыс. кв. м). Бизнесмену, возглавившему региональную группу партсписка по Забайкальскому краю, также принадлежит «коллекция» из четырех автомобилей: Mercedes-Benz V 250d 4MATIC, BMW M6, Audi Q8 и A6.

В число самых состоятельных кандидатов от ЛДПР также вошли руководитель швейной компании CLOXY из Новосибирска Борис Захаров (311,7 млн руб.), владелец юридической компании «Рассет» Всеволод Воронин (126 млн) и депутат Госсовета Татарстана Руслан Юсупов (112,1 млн). Последний, как ранее писал “Ъ”, баллотируется в республике по Московскому одномандатному округу. Он указал в декларации шесть земельных участков, три дома, четыре квартиры и 18 нежилых помещений (все в Татарстане). Помимо этого, господину Юсупову принадлежит катер Skylark BR 750 RIB и автомобиль Range Rover.

Руководитель краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева (50,7 млн руб.) оказалась обладательницей 215 земельных участков (большей частью в Адыгее). Согласно информации на сайте партии, она работает главным бухгалтером ООО «Строитель». У столичного кандидата Анны Севастьяновой указаны 31 земельный участок в Калужской области (при годовом доходе в 31 тыс. руб. и 4,7 тыс. руб. на счетах). Бывший тренер сборной России по боксу Дмитрий Скопинцев, выдвинутый в составе оренбургской региональной группы, помимо годового дохода в 23,1 млн руб., отчитался о впечатляющем пакете государственных и корпоративных облигаций, общая стоимость которых превысила 50 млн руб. А действующий депутат Госдумы Иван Мусатов проявил себя ценителем Cadillac Escalade: в его отчете указаны сразу три таких автомобиля разных годов выпуска.

Медиаменеджер Андрей Бургарт, возглавляющий свердловскую группу списка, не указал в декларации никакой недвижимости, а его доход составил 447,8 тыс. руб. Зато его жена Ирина Леонидовна Слуцкая в 2024 году приобрела в Подмосковье жилой дом стоимостью 144 млн руб., земельный участок за 7 млн и хозяйственное строение за 14 млн. Согласно декларации, за последние три года сумма общего дохода супругов трижды оказывалась равной 141 700 525 руб. Собеседники “Ъ” в ЛДПР подтвердили, что Ирина Слуцкая — дочь лидера партии, а господин Бургарт приходится ему зятем.

У нескольких кандидатов от ЛДПР обнаружились и иностранные активы. Так, Тимофей Семенов задекларировал по одной акции Apple, Amazon.com и Intel Corporation. В пакете Константина Николаева оказались, в частности, 82 акции Palantir Technologies Inc. А среди длинного списка приобретений Олега Суркова нашлось место для акции Xerox Holdings Corporation. По закону наличие у кандидата таких бумаг является поводом для отказа в регистрации. Но для тех, кто не смог избавиться от зарубежных активов по независящим от них причинам (например, из-за ограничений, введенных недружественными странами, или технических сложностей с трансакциями), закон делает исключение.

Степан Мельчаков, Анастасия Корня