«Партии начали закреплять собственные тематические ниши»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Костин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Константин Костин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Константин Костин, руководитель Фонда развития гражданского общества:

— На прошедшей неделе было много публикаций о формальной стороне выборов: заверение и регистрация списков, проверка кандидатов, обнародование их деклараций. Последнее традиционно вызывает особое внимание аудитории, в том числе обычно не интересующейся политическими новостями.

Медиаактивность партий была сконцентрирована вокруг отчетных мероприятий завершающего работу созыва Госдумы и проблемной повестки.

Среди событий «Единой России» (ЕР) наибольший резонанс вызвали заседание экспертного совета по подготовке «Народной программы», обсуждение проблем с бензином и активное включение в кампанию лидеров списка. Здесь стоит выделить заявление мэра Москвы Собянина о необходимости реструктурировать и отсрочить выплаты регионов по бюджетным кредитам, которое поддержал президент. Он также одобрил предложения ЕР по закреплению статуса учителя. Налицо системная работа партии по запросам базовых групп поддержки.

Главное событие КПРФ — отправка гуманитарного конвоя в зону СВО. Также коммунисты традиционно жаловались на давление в ряде регионов. А главный технолог партии Сергей Обухов призвал разблокировать Telegram. ЛДПР активно продвигала свои подходы в миграционной политике. Также в ходе визита в Екатеринбург Леонид Слуцкий призвал коммунистов покаяться за расстрел царской семьи и гонения большевиков на православную церковь. Для КПРФ, которая идеологически балансирует между ностальгией по позднему СССР и современным традиционализмом, тема очень чувствительная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Гращенков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Илья Гращенков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики:

— После регистрации списков парламентские партии начали закреплять собственные тематические ниши. «Единая Россия» провела неделю в логике партии власти. Ее преимущество — в способности связывать партийные предложения с уже принимаемыми государственными решениями. Но это и ее слабое место: партия отвечает не только за достижения, но и за рост цен, топливный кризис и другие проблемы. Поэтому кампания ЕР выглядит масштабной, но преимущественно оборонительной.

ЛДПР последовательно собирала жесткую миграционную и социально-популистскую повестку. Это понятная и легко объяснимая избирателю конструкция: доступное жилье и соцзащита для своих, ограничения — для приезжих. КПРФ сделала ставку на социальное недовольство. Содержательно партия попадает в общественный запрос, но ее повестка остается раздробленной между традиционной программой, текущими кризисами и защитой от избирательных технологий конкурентов.

«Новые люди» провели финал программы «Я в деле», предложили налоговые отсрочки предпринимателям после атак на Wildberries, отдельным блоком стала защита женщин от домашнего насилия и сталкинга. Сильная сторона этой работы — связь с жизненными ситуациями. Риск же заключается в избыточном количестве инициатив, которые важно объединять в несколько крупных и понятных избирателю направлений. «Справедливая Россия» (СР) сохранила классическую социально-экономическую специализацию: отмена пенсионной реформы, ограничение торговых наценок, родительская зарплата. Но многие предложения выглядят знакомыми и слабо отделяют СР от КПРФ и ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Калачев

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Константин Калачев

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы»:

— «Справедливая Россия» последней из парламентских партий зарегистрировала в ЦИК списки кандидатов. Эсеры искали, чем выделиться на общем фоне, и, похоже, нашли: появление в первой четверке Марины Ким демонстрирует, что партия способна к косметическому обновлению и расширению своей электоральной ниши. ЛДПР пыталась объять необъятное, буквально фонтанируя предложениями. Не забывает партия и про традиционную повестку защиты россиян от угрозы замещения коренного населения мигрантами. КПРФ подтверждала звание главной оппозиционной силы жалобами на административное давление, а ее депутаты продолжали прокачивать традиционные для партии темы — от налогообложения сверхдоходов крупного бизнеса до ужесточения наказания за нарушения на выборах. Образ борцов за честные выборы должен вернуть КПРФ симпатии «сердитых горожан», но, судя по рейтингам, те пока отдают предпочтение «Новым людям».

«Единая Россия» сделала ставку на отчет о принятии социально значимых законов. Судя по опросам, для ЕР главной проблемой стало то, что значительное число россиян считает ее партией, инициирующей больше всего запретов, и это сейчас главный вызов для ее штаба. Отмечу также, что в кампанию ЕР активно включился мэр Москвы: экстраполяция московского опыта и московских достижений на регионы — хороший аргумент для сторонников развития и технического прогресса.

«Новые люди» работали по нескольким направлениям: финал программы «Я в деле» для студентов колледжей и техникумов, предложение дать налоговые отсрочки продавцам, пострадавшим от атак на Wildberries. В целом партия сочетала избирательную кампанию с продвижением конкретных решений для семей, женщин, предпринимателей, школьников и молодежи.