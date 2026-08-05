От «единых» до «новых»

Центризбирком (ЦИК) 5 августа определил, в каком порядке партии, участвующие в сентябрьских выборах в Госдуму, будут располагаться в избирательном бюллетене. Первый номер получила «Единая Россия», последний, 11-й,— «Новые люди». Главное, однако, не место в списке, а позитивный настрой, объяснила партийцам председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед началом жеребьевки убедиться в честности предстоящей процедуры могли многочисленные журналисты

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Перед началом жеребьевки убедиться в честности предстоящей процедуры могли многочисленные журналисты

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Процедура распределения мест в избирательном бюллетене проходила в атриуме ЦИКа, где к назначенному часу собрались представители всех 11 партий, зарегистрированных на выборах в Госдуму. Многие по такому поводу принарядились сообразно случаю: либерал-демократы пришли в комбинезонах военного образца с лозунгом «выбирай ЛДПР», эсеры были в желтых футболках с надписью «Справедливая Россия», а товарищи из «Коммунистов России» щеголяли красными шарфами. «Новые люди» использовали футболки фирменного бирюзового цвета разной степени насыщенности. Наконец, представители Партии пенсионеров пришли в белом, но с эмблемой на груди в виде красного сердца. Среди присутствующих было также немало людей в военной форме с наградными планками. Лидер «Яблока» Николай Рыбаков нес на лацкане костюма значок с изображением голубя мира.

Этот голубь явно действовал на нервы наиболее патриотично настроенным политикам.

«Яблоко» изначально делает все возможное для дискредитации не только выборов, но и вообще нашей страны, внушал в кулуарах корреспонденту «Первого канала» лидер партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев. «Мы, конечно, патриоты, мы поддерживаем власть в том числе, но я не понимаю, куда смотрят? Это недопустимо! — негодовал он.— Национальных предателей надо гнать поганой метлой, а патриотов — во власть!» Господин Рыбаков начал было объяснять тому же корреспонденту, что главное — это остановить гибель людей, но его технично оттер от микрофона лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович. «Только после победы! — категорично заявил он.— А если вы не хотите победы — значит, вы помогаете врагу!»

Места партий в бюллетене распределялись методом случайной выборки с использованием лототрона — прозрачного шара, из которого представители партий доставали непрозрачные шары поменьше с номерами. К снаряду политики подходили в том же порядке, в котором были зарегистрированы, а дирижировал процессом ведущий телеканала «Россия 24» Юрий Богданов. Зависит ли результат выборов от места в бюллетене, допытывался он у Эллы Памфиловой. Главное здесь — позитивный настрой, дипломатично уклонилась от ответа председатель ЦИКа.

Партийцы изо всех сил старались этот настрой демонстрировать. Правда, кандидату от КПРФ Александру Ющенко, который тянул жребий первым и вытащил цифру 8, это явно далось с трудом. «Независимо от номера вся страна знает нашу программу победы, нашу команду и нашего лидера Геннадия Зюганова»,— заверил он собравшихся. Лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву достался замыкающий 11-й номер. «Наш избиратель умный и знает, что в России надо жить долго»,— прокомментировал он результат. За «Единую Россию» (ЕР) жребий тянул сенатор Александр Карелин и по-чемпионски уверенно достал №1. «Впервые — не помню такого»,— удивилась Элла Памфилова. «Вы как-то готовились к сегодняшнему?» — поинтересовался у сенатора ведущий. «Единая Россия» всегда готова, заверил его господин Карелин. ЛДПР, которую представлял участник СВО Дмитрий Жирков, заняла третью позицию в бюллетене.

Следующий подход к лототрону совершила телеведущая Марина Ким, третий номер федеральной части списка «Справедливой России», которая долго перебирала шары. «А вы на что ориентируетесь?» — поинтересовался Юрий Богданов. «На партию, конечно»,— отреагировала госпожа Ким. «Тактильно, я имею в виду»,— уточнил ведущий. «С закрытыми глазами и открытым сердцем»,— объяснила свою тактику телеведущая, которой выпала цифра 6. У представителя «Коммунистов России» Руслана Хугаева оказался в руках шар №10. «В десятку попал!» — обрадовался он. «Кручу, верчу, нормальной жизни для страны хочу»,— заговаривал лототрон лидер «пенсионеров» Эрик Праздников. «Как и все, полагаю»,— отреагировал ведущий, поздравив его с девятым номером.

Николаю Рыбакову достался №2. Это потому, что реальный выбор у россиян — между ЕР и «Яблоком», и у них есть возможность проголосовать за мир и свободу, немедленно нашелся господин Рыбаков.

Следующим в сторону лототрона двинулся, не выпуская из рук стула, Алексей Журавлев. «Зачем вы взяли стул?!» — испугался ведущий. «Потому что предатели нам не нужны!» — объяснил депутат, но стул все-таки выпустил и достал из лототрона номер 7. После того как Татьяна Колнауз (№2 в списке Партии прямой демократии) вытянула шар с четверкой, выбора у представительницы партии «Зеленые» Марины Шишкиной уже не оставалось, и она забрала последний, пятый номер. «Эта пятерка принесет счастливую долгую судьбу»,— уверенно провозгласила госпожа Шишкина.

Центризбиркому оставалось только утвердить своим постановлением результаты жеребьевки. Заодно было решено, что вытянутые представителями партий шары останутся у них — «на удачу», объяснила Элла Памфилова.

Анастасия Корня