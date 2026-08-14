В Госдуме предложили расширить практику сбора подписей через «Госуслуги»

Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) предложил разрешить самовыдвиженцам на выборах в Госдуму собирать половину необходимых для регистрации подписей избирателей в электронном виде. Соответствующий законопроект парламентарий внес на рассмотрение нижней палаты в пятницу, 14 августа.

Возможность собрать половину подписей граждан через портал «Госуслуги» уже закреплена для региональных и муниципальных выборов, отметил автор в пояснительной записке. При этом выдвиженцы в Госдуму «по-прежнему могут собирать подписи исключительно на бумажных носителях», что создает «дополнительные административные и финансовые барьеры», сетует депутат.

Для реализации предложенной инициативы достаточно распространить уже действующий в рамках муниципальных и региональных кампаний функционал на уровень Госдумы, отмечается в пояснительной записке. Но, учитывая общефедеральный масштаб думской кампании, «целесообразно, чтобы оператор Единого портала заблаговременно подтвердил достаточность имеющихся технических ресурсов для соответствующей нагрузки», отмечает господин Наумов.

Сам депутат Наумов, который избрался в Думу уходящего восьмого созыва по списку ЛДПР, пытался выдвинуться на новый срок от «Единой России», но после неудачи на праймериз собрал подписи для самовыдвижения по одномандатному округу в Челябинской области. Депутат сдал подписи в избирком 5 августа. Ранее в Челябинской области не было случаев, когда самовыдвиженцу в Думу удавалось бы успешно преодолеть подписной барьер и получить депутатский мандат.

Григорий Лейба