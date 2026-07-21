Слуцкий назвал полным бредом слухи о введении в России виз на выезд

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления Леонида Слуцкого о "полном бреде" слухов про выездные визы появились после того, как несколько СМИ-иноагентов распространили информацию о таких планах со ссылкой на источники. Мария Захарова также опровергла эти слухи, назвав их "ахинеей" и "классикой иноагентства". При этом, в 2022 году замглавы МИД РФ Алексей Зайцев уже подчеркивал, что свободное перемещение граждан закреплено в Конституции. Ранее подобные ограничения обсуждались в начале пандемии COVID-19 в 2020 году, когда был временно ограничен въезд иностранных граждан в Россию.

Тема визовых ограничений и передвижения людей регулярно поднимается в контексте отношений России с другими странами. Например, Слуцкий в прошлом году не смог получить визу США для участия в заседании Генассамблеи ООН, что вызывало его критику. Также МИД РФ в 2023 году не допустил американских дипломатов к своему гражданину в ответ на срыв выдачи виз российским журналистам, а в 2024 году МИД Румынии не выдал визы российской делегации для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ, что ставило под вопрос дальнейшее пребывание России в этой организации. Кроме того, в 2022 году поднимался вопрос о возможном прекращении выдачи шенгенских виз россиянам некоторыми европейскими странами. Однако, параллельно, Россия стремится к безвизовому режиму или его упрощению с рядом стран, например, с Иорданией, Оманом, Китаем, Мьянмой и Бахрейном, а также возобновила безвизовый режим для граждан Грузии.